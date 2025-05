RAI * “ASCOLTI TV” – 9/5 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 559 MILA SPETTATORI (32,1%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 209 MILA SPETTATORI (27,7%)»

11.04 - sabato 10 maggio 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a tv venerdì 9 maggio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 2 milioni 559 mila spettatori; share 32,1%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 209 mila spettatori; share 27,7%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 5 milioni 826 mila spettatori; share 31,3%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 821 mila spettatori; share 25,9%

Ottimo esordio per la prima puntata di “Sognando…Ballando con le Stelle”.

Il talent lanciato da Milly Carlucci per far entrare un nuovo maestro nello show autunnale, in occasione del ventesimo compleanno di “Ballando con le Stelle”, ottiene il 16,7% di share, il più alto della prima serata, con 2 milioni 407 mila spettatori su Rai 1.

Sempre per il prime time, film “Mixed By Erry” su Rai 2 è stato scelto da 736 mila spettatori con 4,4% di share mentre FarWest su Rai 3 è stato visto da 572 mila spettatori con il 3,6% di share.

In seconda serata si segnalano gli approfondimenti di “TV7” su Rai 1 con share al 12,5% e 470 mila spettatori e su Rai 3 “TG3-Lineanotte” con share al 3,6% e 255 mila spettatori.

La rete ammiraglia rimane vincente nel preserale con “L’eredità” con share al 27,2% e 3 milioni 934 mila spettatori, ottimo anche in access prime time “Cinque Minuti” con 23,5%di share e 4 milioni 147 mila spettatori e “Affari tuoi” al 27,8% di share e 5 milioni 311 mila spettatori.

Cresce il preserale di Rai 3 con “Blob”, share al 5,4% 899 mila spettatori; “Riserva Indiana” con 5,2% 927 mila spettatori”; “Un posto al sole” con 7,8% 1 milione 509 mila spettatori.

Nel day time di Rai 1 si confermano gli spettatori di “Uno Mattina” al 22,7% e 1 milione 34 mila spettatori; “Storie Italiane” con il 26,6% di share e 1 milione 130 mila spettatori.

Bene anche l’edizione straordinaria del Tg1 per la prima Messa di Papa Leone XIV con i cardinali, nella Cappella Sistina, con 23,9% di share e 1 milione 620 mila spettatori.

Si segnalano inoltre i risultati di “E’ sempre mezzogiorno” con 17,1% di share e 1 milione 974 mila spettatori; “La volta buona” che nello speciale raggiunge il 16,7% di share con 1 milione 371 mila spettatori.

Sempre bene anche “La vita in diretta” con il 24,2% di share e 2 milioni 134 mila spettatori.

La giornata sportiva su Rai 2 ottiene un buon seguito con l’esordio del ciclismo con il 108^ Giro d’Italia che raggiunge il picco di ascolti tra le 15.50 e le 16.59 con il 12,7% di share e 1 milione 59 mila spettatori.

Su Rai 2 si segnala, inoltre, il programma “I fatti Vostri Speciale” con share 6,7% e 662 mila spettatori.

Per il day time di Rai 3 infine si segnalano gli approfondimenti di “Agorà” con share al 5,8% e 284 mila spettatori e “ReStart” al 5,2% di share e 220 mila spettatori.

Bene “Elisir” con share al 5,3 e 251 mila spettatori e “Quante Storie” con il 3,7% di share e 426 mila spettatori.

Rimane saldo il pubblico di “Geo” con il 9,2% di share e 813 mila spettatori.

