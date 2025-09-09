RAI * “ASCOLTI TV” – 8/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 651 MILA SPETTATORI (39,1%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 450 MILA SPETTATORI (11,9%)»

10.55 - martedì 9 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono stati 7 milioni 567 mila gli spettatori che ieri sera, lunedì 8 settembre, hanno seguito in prima serata su Rai 1 la partita Israele-Italia, quarta sfida del nuovo ciclo di qualificazioni verso la FIFA World Cup 2026, che ha superato il 39% di share (39,1%).

Toccati picchi del 47% con oltre 8,4 milioni di spettatori.

In prima serata su Rai 2 l’appuntamento con “Formidabile Discoring” segna il 4,4% di share con 713 mila spettatori, mentre il film “Dog days” in onda su Rai 3 totalizza il 3,1% con 527 mila spettatori.

Sulla rete ammiraglia, in seconda serata, “Cose nostre” ottiene il 9,4% con 819 mila spettatori, mentre nella stessa fascia su Rai 2 “Il processo al 90°” si attesta al 7,5% con 439 mila spettatori.

Sempre bene “Reazione a catena” nel preserale di Rai 1 che sfiora il 27% di share (26,9%) con 3 milioni 707 mila spettatori.

Su Rai 3 il consueto appuntamento con “Blob” registra il 5% di share con 831 mila spettatori, seguito dall’esordio della nuova stagione della “Riserva indiana” di Stefano Massini al 4,1% con 732 mila spettatori, dal primo appuntamento con Marco Damilano e “Il cavallo e la torre” al 5% con 969 mila spettatori e dalla soap “Un posto al sole” al 6,8% con 1 milione 397 mila spettatori.

È ripartita ieri su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 la programmazione del daytime autunnale.

Sulla rete ammiraglia, si segnalano: “1mattina News” con Maria Soave e Tiberio Timperi al 16,3% con 480 mila spettatori; Daniela Ferolla e Massimiliano Ossini con “Unomattina” al 20,8% con 789 mila spettatori; Eleonora Daniele con “Storie italiane” al 18,7% con 672 mila spettatori nella prima parte, saliti a 682 mila (15,6% di share) nella seconda.

Antonella Clerici e il suo “È sempre mezzogiorno!” partono con il 18,1% e 1 milione 627 mila spettatori, Caterina Balivo e “La volta buona” con il 12,2% e 1 milione 185 mila spettatori (prima parte) e con il 15% e 1 milione 183 mila spettatori nella seconda parte.

Oltre 1 milione di spettatori (1 milione 83 mila) per il primo episodio della nuova stagione de “Il paradiso delle signore”.

Nel pomeriggio “La vita in diretta” di Alberto Matano supera il 20% di share (20,8%) con 1 milione 575 mila spettatori.

Al via ieri su Rai 2 la nuova stagione di “Ore 14” con Milo Infante che totalizza il 7,2% con 714 mila spettatori.

A seguire, Pierluigi Diaco e il suo “BellaMà” ottiene il 5,1% con 398 mila spettatori nella prima parte e il 5,6% con 394 mila spettatori nella seconda parte.

Ripartenze anche su Rai 3 che, con la prima puntata della nuova edizione di “Agorà”, condotta da Roberto Inciocchi, registra il 3,8% con 148 mila spettatori.

Annalisa Bruchi e “Re Start” segnano il 4,1% con 145 mila spettatori; “Elisir”, con la conduzione di Michele Mirabella, Benedetta Rinaldi e Francesca Parisella, si attesta al 4,4% con 200 mila spettatori; “Quante storie” di Giorgio Zanchini supera il 5% (5,1%) con 449 mila spettatori.

Da segnalare anche “Geo”, con Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, che riparte dal 9,2% con 698 mila spettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)