RAI * “ASCOLTI TV” – 8/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 1 MILIONE 616 MILA SPETTATORI (25,9%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 876 MILA SPETTATORI (30,1%)»

12.02 - sabato 9 agosto 2025

Ascolti tv di venerdì 8 agosto.

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a venerdì 8 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro.

Intera giornata 2.00 – 26.00:

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 1 milione 616 mila spettatori; share 25,9%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 876 mila spettatori; share 30,1%.

Prima serata 20.30 – 22.30:

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 476 mila spettatori; share 25,3%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 723 mila spettatori; share 34,4%.

Una storia che emoziona con un cast da Oscar, “The Help”, il film tratto dal romanzo di Kathryn Stockett, andato in onda in prima serata ieri su Rai 1 ha ottenuto il 12% di share con 1 milione 342 mila spettatori.

Su Rai 2 “The Americas” raggiunge il 6% di share con 760 mila spettatori.

La prima serata di Rai 3 con “The Tourist” si attesta al 5,5% di share e 706 mila spettatori.

Sempre vincente la sfida del preserale con “Reazione a Catena” che ha ottenuto il 23,8% di share con 2 milioni 648 mila spettatori.

Nell’access prime time, bene “Techetechetè” al 17% di share con 2 milioni 440 mila spettatori.

Il day time di Rai 1 continua a registrare quotidianamente buoni riscontri:

“Uno Mattina Estate” raggiunge il 17,2% di share e 607 mila spettatori,

“Camper in viaggio – Sicilia” il 17,1% con 809 mila,

e “Camper” il 16,1% di share con 1 milione 331 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Estate in diretta” ottiene il 16,8% di share e 1 milione 331 mila spettatori.

In seconda serata, sempre su Rai 1, il programma di approfondimento digitale “Codice” si attesta al 5,7% di share e 250 mila spettatori.

Su Rai 2, hanno raggiunto il 5,2% di share e 385 mila spettatori i fedeli al genere, che hanno visto le nuove puntate della serie “S.W.A.T.” la squadra speciale anticrimine.

Il mattino di Rai 3 realizza il 5,7% e 202 mila spettatori con il programma di approfondimento quotidiano “Agorà Estate”.

“Quante Storie” registra il 4,4% e 331 spettatori nella prima parte e il 3,5% di share con 339 mila nella seconda.

Sempre bene “Geo Magazine” che ieri pomeriggio è stato visto da 700 mila spettatori, pari all’8,7% di share.

Infine “Blob di tutto di più” al 4,8% di share e 611 mila spettatori,

“Generazione Bellezza”, che registra il 5,1% di share con 694 mila spettatori,

e “Un posto al sole” imperdibile per più di 1 milione di affezionati, pari al 7,6% di share.

