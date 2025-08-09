Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI * “ASCOLTI TV” – 8/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 342 MILA SPETTATORI (12%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 0 SPETTATORI (0%)»

10.58 - sabato 9 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“The Help” con Emma Stone, Viola Davis e Octavia Spencer, il film con un cast da Oscar andato in onda in prima serata su Rai 1, ha registrato il 12% di share e 1 milione 342 mila spettatori.

La prima serata di Rai 2 con “The Americas” al 6% di share con 769 mila spettatori.

Sulla rete ammiraglia resta leader del preserale “Reazione a catena” con il 23,8% di share e 2 milioni 648 mila spettatori.

“Camper In Viaggio” realizza il 17,1 % di share con 809 mila spettatori, mentre “Camper” il 16,1% di share con 1 milione 331 mila.

Su Rai 3 “Agorà Estate” registra il 5,7 % di share con 202 mila spettatori.

