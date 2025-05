RAI * “ASCOLTI TV” – 8/5 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 891 MILA SPETTATORI (33,4%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 224 MILA SPETTATORI (25,7%)»

11.55 - venerdì 9 maggio 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a giovedì 8 maggio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 2 milioni 891 mila spettatori; 33,4%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 224 mila spettatori; 25,7%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 6 milioni 100 mila spettatori; 29,8%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 779 mila spettatori; 23,3%

Anche nel giorno dell’elezione del nuovo Papa gli italiani hanno scelto in massa l’informazione del Servizio Pubblico premiando con ascolti stellari programmi, dirette e le edizioni speciali dei Tg che hanno seguito i lavori del Conclave e l’elezione di Leone XIV con in testa il 42,8% di share e 7 milioni 566 mila spettatori ottenuti dall’edizione straordinaria del Tg1 iniziata alle 18.08, appena cominciata la fumata bianca, e proseguita fino alle 19.57.

Si segnalano punte oltre il 44% di share e vicine ai 9 milioni e mezzo di telespettatori e 14 milioni e 880 mila contatti unici.

A seguire, ancora numeri elevatissimi per la consueta edizione del Tg1 delle 20, che segna il 36% di share e 7 milioni 477 mila spettatori.

Ottimo il seguito in prima serata anche per l’appuntamento con l’approfondimento in compagnia di Bruno Vespa e “Porta a porta – Tg1 Speciale” seguito da 3 milioni 252 mila spettatori pari al 19,9% di share.

Da segnalare, nel tardo pomeriggio “La vita in diretta”, in onda al momento della fumata bianca, che ha realizzato il 33,3% di share e 3 milioni 20 mila spettatori.

Molto seguita, nella mattinata della rete ammiraglia, anche l’edizione straordinaria del Tg1, in onda dalle 11.51 alle 12.00, che ha ottenuto il 23,5% di share e 1 milione 725 mila spettatori.

Sulla seconda rete l’edizione straordinaria del Tg2, in onda delle 11.51, ha segnato il 4,8% di share e 344 mila spettatori, mentre l’edizione del Tg2 delle 13 ha realizzato il 10,8% di share e 1 milione 299 mila spettatori e, Tg2 Post il 3,1% di share e 654 mila spettatori.

Molto apprezzato il racconto del Tg3 che con l’edizione straordinaria in onda dalle 18.08 alle 19 si è attestato al 6,5% di share e 950 mila spettatori e, a seguire, il Tg3 delle 19, al 6,3% di share e 1 milione 300 mila spettatori.

In prima serata su Rai 2 “vicino all’orizzonte” ottiene uno share del 6,1% e 687 mila spettatori, mentre su Rai 3 “Momenti di gloria” realizza il 2,4% di share e 418 mila spettatori.

Nel daytime di Rai1, “Unomattina” registra il 21,4% con 966 mila spettatori, buoni ascolti per “Storie italiane” al 20,3% con 928 mila spettatori nella prima parte e al 20,6% con 1 milione 212 mila spettatori nella seconda.

“È sempre mezzogiorno” sale al l’ottimo 20,9% con 2 milioni 164 mila spettatori, “La volta buona” raggiunge nella seconda parte il 18,2% e 1 milione 540 mila spettatori, e “la volta buona special” il 18% con 1 milione 383 mila spettatori.

Nella mattina di Rai 2 “Radio2 Social Club” si attesta al 4,4% di share (197 mila spettatori).

“Tg2 Italia Europa” il 7,9% di share e 366 mila telespettatori e l’appuntamento delle 11.02 con gli Internazionali di tennis di Roma ha realizzato il 5% di share e 414 mila spettatori.

Nel pomeriggio, l’appuntamento con “Ore 14” e Milo Infante ha realizzato il 9,1% con 994 mila spettatori e “BellaMix” ottiene il 5,2% e 410 mila spettatori.

In seconda serata “Come ridevamo” sfiora il 4% di share (3,8%) con 331 mila spettatori.

Nella prima mattina di Rai 3 sempre ottimi ascolti l’informazione regionale con “Tgr Buongiorno Italia” al 10% di share (405 mila spettatori) e “Tgr Buongiorno Regione” all’11,4% (561 mila).

“Agorà” registra il 4,5% con 220 mila spettatori, “Agorà Extra” il 4,5% di share e 206 mila spettatori, “ReStart” il 4,2% con 184 mila spettatori ed “Elisir” il 4,1% di share e 208 mila spettatori.

“Tg3 Fuori Tg” segna il 7,2% di share (720 mila spettatori) e “quante storie” il 5% e 579 mila spettatori.

Sempre buoni ascolti per “Tgr Leonardo” che segna il 7,9% di share e 852 mila spettatori.

