RAI * “ASCOLTI TV” – 7/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 29,1%; 2 MILIONI 331 MILA SPETTATORI (29,1%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 22,4%; 1 MILIONE 798 MILA SPETTATORI (22,4%)»

lunedì 8 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a domenica 7 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 29,1%; 2 milioni 331 mila spettatori.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 22,4%; 1 milione 798 mila spettatori.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 23,6%; 4 milioni 64 mila spettatori.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 25,8%; 4 milioni 444 mila spettatori.

Sono stati 1 milione 719 mila gli spettatori che hanno seguito “Imma Tataranni-Sostituto procuratore”, riproposto ieri, domenica 7 settembre, nella prima serata di Rai 1 con l’11,8% di share.

Su Rai 2, “Il lago della vendetta” ottiene il 3,7% di share con 626 mila spettatori e, nella stessa fascia, su Rai 3 “PresaDiretta” si attesta al 5% di share con 819 mila spettatori.

In seconda serata, sulla rete ammiraglia, “Speciale Tg1” ottiene il 7,4% di share con 348 mila spettatori, mentre su Rai 2 “La nuova DS” realizza il 4,3% con 436 mila spettatori.

Sempre bene il preserale di Rai 1 che si aggiudica la fascia con “Reazione a catena weekend” al 21,8% di share e 2 milioni 939 mila spettatori.

Nell’access prime time, “Affari tuoi” è stato visto da 3 milioni 198 mila spettatori, pari al 18,2% di share, mentre su Rai 3 “Blob” si attesta al 4,1% di share con 643 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 da segnalare “A Sua immagine” al 21,7% con 1 milione 439 mila spettatori, seguito dalla Santa Messa e dalla canonizzazione dei Beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis presieduta da Papa Leone XIV, a cura di Tg1 e Rai Vaticano, che ha fatto registrare il 26,6% di share con 1 milione 696 mila spettatori.

“Linea Verde Estate” ottiene il 21,8% di share con 2 milioni 453 mila spettatori.

Per lo sport, sempre su Rai 1, la finale Italia-Turchia che ha visto le Azzurre trionfare ai Mondiali di pallavolo femminile ha ottenuto il 33% di share con 4 milioni 123 mila, seguita dall’esibizione delle Frecce Tricolori in occasione del 65° anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che ha appassionato 1 milione 516 mila spettatori, pari al 15,9% di share.

Nel daytime di Rai 2, la finale Brasile-Giappone dei Campionati mondiali di pallavolo femminile ottiene il 6,6% di share con 502 mila spettatori e la rubrica del Tg2 “Motori estate” il 6,4% con 788 mila spettatori,

la Regata Storica a Venezia il 4,8% con 466 mila spettatori, su Rai 3, il Palio di Asti registra il 4,6% con 459 mila spettatori.

Per l’informazione, molto buoni gli ascolti dell’edizione delle 19.35 della Tgr, su Rai 3, vista da 2 milioni 123 mila spettatori con il 15,6% di share.

