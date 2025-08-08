RAI * “ASCOLTI TV” – 7/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 611 MILA SPETTATORI (25,9%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 806 MILA SPETTATORI (29,1%)»

10.55 - venerdì 8 agosto 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a giovedì 7 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 611 mila spettatori; 25,9%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 806 mila spettatori; 29,1%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 771 mila spettatori; 25,6%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 570 mila spettatori; 32,3%

La prima serata di Rai 1 prevedeva per ieri sera, giovedì 7 agosto, la messa in onda del doppio appuntamento con “Un professore” che ha ottenuto 1 milione 564 mila spettatori con share all’11,6% per il primo episodio e 10,9% (1 milione 184 mila) per il secondo.

Nella stessa fascia su Rai 2 la tredicesima stagione di “Delitti in paradiso” sale ancora e ottiene il 7,6% di share con 1 milione 34 mila spettatori per il primo episodio e 8,4% (885 mila) per il successivo.

Su Rai 3 il film “Il discorso perfetto” registra il 3,3% di share e 431 mila spettatori.

Nel preserale vince su Rai 1 “Reazione a catena” con Pino Insegno che conquista il segmento orario con il 25% di share e 2 milioni 802 mila spettatori.

In access prime time la puntata di “Techetechetè” è al 16,9 % di share con 2 milioni 492 mila spettatori, mentre su Rai 3, nello stesso segmento, “Blob di tutto di più” realizza il 5,1% e 663 mila spettatori, “Generazione bellezza” il 5,6% con 793 mila spettatori e “Un posto al sole”, l’8,5% con 1 milione 282 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 bene “Unomattina estate” che raggiunge il 18,5% di share e 665 mila spettatori.

“Camper in viaggio Sicilia” si attesta al 15,8% di share con 767 mila spettatori e “Camper” al 16,6% di share e 1 milione 403 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Estate in diretta” ottiene il 18,5 % di share con 1 milione 337 mila spettatori e, in seconda serata, “Il mondo con gli occhi di Overland” registra l’8,6% di share con 579 mila spettatori.

Su Rai 2, la rubrica “Tg2-Tutto il bello che c’è” ottiene il 5,8% di share con 625 mila spettatori.

Su Rai 3 “Quante storie” segna il 4% con 307 mila spettatori, “Geo Magazine” l’8% di share con 595 mila spettatori.

