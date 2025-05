RAI * “ASCOLTI TV” – 7/5 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 786 MILA SPETTATORI (33,7%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 309 MILA SPETTATORI (27,9%)»

11.43 - giovedì 8 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a mercoledì 7 maggio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 2 milioni 786 mila spettatori; 33,7%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 309 mila spettatori; 27,9%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 7 milioni 543 mila spettatori; 37,6%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 830 mila spettatori; 24,1%

L’attesa per l’elezione del nuovo Papa entra nel vivo e l’attenzione del pubblico è tutta catalizzata sui canali Rai per seguire la prima giornata di lavori del Conclave con grandi risultati, in termini d’ascolto, per programmi, Tg e straordinarie.

In vetta l’edizione delle 20 del Tg1 seguita da 6 milioni 867 mila spettatori pari al 34,4% della platea televisiva.

Grandi numeri già dal pomeriggio per l’ingresso nella Cappella Sistina dei Cardinali e la diretta del Tg1 dell’”Extra omnes”, dalle 16.00 alle 18.00”, seguita da 2 milioni 104 mila spettatori e il 24,3% di share.

Straordinario risultato anche per Alberto Matano e “la vita in diretta” che, subito dopo, ha raccolto il testimone e proseguito il racconto sul Conclave, volando al 27,5% di share e conquistando 3 milioni 91 mila spettatori.

Gli ascolti si fanno giganti poi per la straordinaria del Tg1, dalle 18.54 alle 19,57, che ha ottenuto il 33,2% di share e 5 milioni 206 mila spettatori.

In access prime time anche “Cinque minuti” raccoglie pubblico da record: 6 milioni 881 mila spettatori e il 32,2% di share.

L’edizione Straordinaria del Tg1, dalle 21 alle 21.09, ha dato conto della prima fumata nera e ha segnato il 27,4% di share e 5 milioni 851 mila spettatori.

Nella mattinata invece, dalle 9.45 alle 11.30, la diretta della “Messa Pro eligendo Romani Pontefice” a cura del Tg1 ha totalizzato il 20,6% di share e 909 mila spettatori e, alle 11,55, quella della “Cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello” l’11,4% di share e 1 milione 96 mila spettatori.

Il Tg1 delle 13.28 raggiunge il 24,2% di share e 3 milioni 9 mila spettatori.

In seconda serata “Porta a porta” registra il 10,8% di share (343 mila spettatori).

Su Rai 2 l’approfondimento di “Tg2- Post” dedicato al Conclave raggiunge il 5,2% di share e 1 milione 91 mila spettatori.

Su Rai 3, l’edizione del Tg3 in onda dalle 19.00 alle 20.00, si attesta al 10,1% di share e 1 milione 625 mila spettatori e, in seconda serata “Tg3 Linea Notte” al 7,7% di share e 521 mila spettatori.

In prima serata su Rai 1 la 70ᵃ edizione dei “Premi David di Donatello”, con Elena Sofia Ricci e Mika e il trionfo di “Vermiglio”, ha totalizzato il 13% di share e 1 milione 451 mila spettatori.

Su Rai 2 “Mare fuori” ha segnato il 4,8% di share e un seguito di 766 mila spettatori.

Ottima performance per “Chi l’ha visto?” su Rai 3: il tradizionale appuntamento con la trasmissione di servizio di Federica Sciarelli ha infatti sfiorato ancora il 10% di share (9,9%) e interessato 1 milione 508 mila spettatori.

In access prime time “Affari tuoi” è al 28,3% e 5 milioni 709 mila spettatori.

Nella stessa fascia, su Rai 3, “Riserva indiana” ha segnato il 3,7% con 784 mila spettatori, “Il cavallo e la torre” il 5,1% con 1 milione 102 mila spettatori, e la daily soap “Un posto al sole” sale al 9,4% con 1 milione 908 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 “Unomattina” realizza il 20,8% con 901 mila spettatori e “Storie italiane” il 18,9% e 1 milione 93 mila spettatori.

Molto bene “La volta buona”, che dal 15,6% di share (1 milione 723 mila spettatori della prima parte, passa al 18,1% di share e 1 milione 594 mila spettatori nella seconda.

Su Rai 2 ancora in evidenza “Radio 2 Social Club” che realizza il 4,5% e 190 mila spettatori e la seconda parte de “I fatti vostri” con il 9,9% e 906 mila spettatori.

Nel pomeriggio, l’appuntamento alle “Ore 14 light” ha realizzato il 6,3% con 613 mila spettatori e “I mestieri di Mirko’” il 4,7% con 407 mila spettatori.

Su Rai 3 “Buongiorno Italia” realizza il 10,9% di share (431 mila spettatori) e “Buongiorno Regione” il 10,8% (512 mila).

“Agorà” segna il 5% con 238 mila spettatori, “Agorà Extra” il 4,9% di share e 206 mila spettatori ed “Elisir” il 4,4% con 201 mila spettatori.

Sempre bene anche “Tg3- Fuori tg” che ottiene il 7,4% di share (683 mila) e “Quante storie” con il 5% e 556 mila spettatori.

In evidenza “Tgr – Leonardo” all’8,8% di share e 993 mila spettatori e “Geo” che totalizza l’8% di share con 845 mila spettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)