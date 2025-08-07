RAI * “ASCOLTI TV” – 6/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 651 MILA SPETTATORI (20%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 450 MILA SPETTATORI (28%)»

10.37 - giovedì 7 agosto 2025
Si conferma leader del preserale “Reazione a Catena” su Rai 1 con il 25,4 % di share e 2 milioni 956 mila spettatori.
Su Rai 2 in prima serata “Rocco Schiavone” ottiene il 7,5% di share e sfiora un milione di spettatori (951 mila).
Sempre molto bene “Geo Magazine” su Rai 3 con il 7,5% di share e 578 mila spettatori.
L’appuntamento con il “Caso” di Stefano Nazzi segna il 4% con 543 mila spettatori.
