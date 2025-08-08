RAI * “ASCOLTI TV” – 6/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 681 MILA SPETTATORI (26,3%) / MEDIASET GENERALISTE+TGCOM24: 1 MILIONE 897 MILA SPETTATORI (29,7 %)»

10.25 - venerdì 8 agosto 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a mercoledì 6 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 681 mila spettatori; 26,3%

TOTALE Mediaset generaliste+TgCom24: 1 milione 897 mila spettatori; 29,7 %

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 880 mila spettatori; 26,2%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 761 mila spettatori; 32,2 %

Il film commedia di Paolo Genovese “Sei mai stata sulla luna?”, in prima serata su Rai 1 ha realizzato l’11,8% con un 1 milione 459 mila spettatori.

In evidenza su Rai 2, la serie “Rocco Schiavone” che segna il 7,5 % di share e sfiora 1 milione di spettatori (951 mila spettatori).

Su Rai 3 “Il Caso” di Stefano Nazzi ottiene il 4 % di share e 543 mila spettatori.

Rai 1 vince come sempre il preserale con “Reazione a catena” al 25,4 % di share e quasi 3 milioni di spettatori (2 milioni 956 mila).

In access prime time, bene “Techetechetè” al 16,7 % di share e 2 milioni 587 mila spettatori.

Sulla Rai 3, nello stesso segmento orario, “Blob di tutto di più” registra il 4,7 % e 645 mila spettatori.

Molto bene “Generazione bellezza” al 5,5% di share e 824 mila spettatori, non deludono mai i fedelissimi di “Un posto al sole” che ottiene l’8 % di share e 1 milione 255 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 “Unomattina Estate” realizza il 18,5 % e 658 mila spettatori, “Camper in viaggio -Sicilia” il 16 % di share e 771 mila spettatori, in crescita “Camper” al 17,7 % di share e più di 1 milione e mezzo di spettatori (1 milione 514 mila).

Nel pomeriggio “L’Estate in diretta” ottiene il 17,5% di share e 1 milione 304 mila spettatori.

Su Rai 3 l’informazione di “Agorà Estate” segna il 3,6% con 137 mila spettatori, “Quante storie” il 3,4 % di share e 334 mila spettatori.

Sempre bene “Overland 22” che ottiene il 5,3 % di share con 357 mila spettatori e “Geo Magazine” al 7,5 % di share e 578 mila spettatori.

Da segnalare su Rai 5 l’ottimo seguito per “Ulisse il piacere della scoperta” dal titolo “Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo”.

Lo Speciale trasmesso in occasione dell’anniversario del lancio delle bombe atomiche sulle due cittadine giapponesi ha raggiunto il 2,9% di share e 392 mila telespettatori.

