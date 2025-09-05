RAI * “ASCOLTI TV” – 4/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 816 MILA SPETTATORI (26,9%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 938 MILA SPETTATORI (28,7%)»

11.03 - venerdì 5 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a giovedì 4 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 816 mila spettatori; 26,9%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 938 mila spettatori; 28,7%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 880 mila spettatori; 29,1%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 125 mila spettatori; 30,6%

Rai 1 si aggiudica il prime time di giovedì 4 settembre con il film “Succede anche nelle migliori famiglie”, visto da 2 milioni 504 mila spettatori pari al 17,2% di share.

Sempre in prima serata, su Rai 2, il film “Hypnotic” ha ottenuto il 4,5% di share e 657 mila spettatori, mentre su Rai 3 il doc “Volontè. L’uomo dai mille volti” ha totalizzato 332 mila spettatori (2,1% di share).

Nel preserale è sempre vincente “Reazione a catena”, su Rai 1, con il 25,4% di share e 3 milioni 285 mila spettatori.

In access prime time, sempre sulla rete ammiraglia, in crescita “Affari Tuoi” che si attesta al 22,7% di share con 4 milioni di spettatori.

Su Rai 3, nello stesso segmento, “Blob di tutto di più” realizza il 4,5% di share con 691 mila spettatori, “Viaggio in Italia” il 4,6% e 743 mila spettatori e “Un posto al sole” il 7,1% e 1 milione 271 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 “Unomattina estate” raggiunge il 17,3% di share con 637 mila spettatori, “Camper in viaggio” il 14,4% con 706 mila spettatori, “Camper” il 16,1% di share con 1 milione 389 mila spettatori, mentre nel pomeriggio “Estate in diretta” ottiene il 16,9% di share con 1 milione 234 mila spettatori.

Da segnalare l’edizione speciale del Tg1 dedicata alla scomparsa dello stilista Giorgio Armani che dalle 15.35 alle 16 ha avuto 878 mila spettatori pari al 12,1% di share e l’edizione del Tg1 delle 20 seguita da 3 milioni 814 mila spettatori con il 24,5% di share.

Nel daytime di Rai 2, l’incontro degli Europei maschili di basket Italia-Cipro raccoglie un netto del 5,3% di share con 394 mila spettatori di media.

Su Rai 3, “Quante storie” ottiene il 4,2% con 362 mila spettatori, “Il Provinciale” il 5,5% di share con 415 mila spettatori, “Di là dal fiume e tra gli alberi” il 4,3% con 286 mila spettatori, “Il mondo con gli occhi di Overland” il 5,9% con 388 mila spettatori e “Geo Magazine” l’8,6% di share con 683 mila spettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)