RAI * “ASCOLTI TV” – 4/5 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 2 MILIONI 545 MILA SPETTATORI (30,3%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONI 989 MILA SPETTATORI (23,7%)»

11.10 - lunedì 5 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a domenica 4 maggio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2:00 – 26:00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 2 milioni 545 mila spettatori; 30,3%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milioni 989 mila spettatori; 23,7%

Prima serata 20:30 – 22:30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 7 milioni 897 di spettatori; 36,7%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 3 milioni 702 mila spettatori; 19,4%

Stefano De Martino mattatore su Rai 1 con la puntata di “Affari Tuoi Speciale” fa il botto d’ascolti e firma un altro grande successo: una prima serata da 5 milioni 291 mila spettatori di media con il 27,9% della platea televisiva.

Una performance che ha visto punte di share oltre il 30% e i 5 milioni e 800 mila spettatori. Su Rai 2, l’episodio di “NCIS”, in prima visione assoluta, ha realizzato il 4% di share e 782 mila spettatori e, a seguire, sempre in prima visione assoluta, quello della serie “NCIS: Origins” ha ottenuto il 3,3% di share e 629 mila spettatori.

Su Rai 3 il viaggio di “Presa Diretta” e di Riccardo Iacona nel dramma degli alloggi in Italia ha sfiorato il milione di telespettatori (915 mila) con il 4,9% di share. Bene anche il segmento di trasmissione “Presa diretta più”, in onda nella seconda serata con il 4,5% e 678 mila spettatori.

Nella stessa fascia oraria su Rai 1 “In fede: Rosario Livatino” è stato visto da 972 mila spettatori e ottenuto il 7,3% di share.

In evidenza, a seguire, “Speciale Tg1” che, totalizza il 5,1% di share e 353 mila spettatori, mentre su Rai 2, “La Domenica Sportiva al 90esimo” raggiunge il 9,3% di share e 927 mila spettatori.

Subito dopo, “L’altra Ds” si attesta al 4,4% di share (230 mila spettatori) e nella notte, “Pedala Italia” al 4% di share (118 mila).

Nel preserale svettano gli ascolti de “L’Eredità Weekend” che domina il segmento orario con il 24,4% di share e 3 milioni 623 mila spettatori.

Sempre grandi numeri anche per le trasmissioni del daytime di Rai 1: “Uno mattina in famiglia” è al 21,4% di share con una media di 1 milione 112 mila spettatori, “Check-Up” è al 18,7% di share e 1 milione 40 mila spettatori e “A Sua Immagine” ottiene un netto del 19,7% di share e 1 milione 322 mila spettatori.

Grandi ascolti ancora una volta per “Linea Verde” che sale al 24,4% di share e interessa 2 milioni 754 mila spettatori così come per la rubrica “Tg1 Libri” che vola al 28,2% di share pari e coinvolge 3 milioni 691 mila spettatori.

Nel pomeriggio, la prima parte di “Domenica In” segna il 20,4% di share con 2 milioni 320 mila spettatori e la seconda realizza il 19,6% di share con 2 milioni 58 mila spettatori.

“Da noi…a ruota libera”, ottiene il 14,1% di share e 1 milione 444 mila spettatori.

Su Rai 2 “Top tutto quanto fa tendenza” si attesta al 4% di share (227 mila spettatori), la prima parte di “Citofonare Rai 2” segna il 5,5% di share (354 mila spettatori) e la seconda il 5,4% con 467 mila spettatori.

La rubrica “Tg2-motori” ottiene il 6,7% di share con 895 mila spettatori.

Su Rai 3 “Mi manda Raitre” registra il 6,3% di share e 350 mila spettatori, mentre “Tg3-Fuori linea” il 4,8% di share e 426 mila spettatori e “Tgr Mediterraneo” il 4,2% di share (438 mila).

Sempre in evidenza Monica Maggioni con il suo approfondimento a “In mezz’ora” che raggiunge il 9% di share e conquista 1 milione 42 mila spettatori.

A seguire, bene anche “Il mondo di in mezz’ora” che registra il 6,2% di share e 668 mila spettatori.

“Rebus” realizza il 5,6% di share e 553 mila spettatori, “Kilimangiaro”l’8,5% di share con 898 mila telespettatori e, in access prime time, “Blob” il 4,5% di share e 781 mila spettatori.

