RAI * “ASCOLTI TV” – 31/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 25,9%; 1 MILIONE 837 MILA SPETTATORI (25,9%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 24,9%; 1 MILIONE 761 MILA SPETTATORI (24,9%)»

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a domenica 31 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:
Intera giornata 2.00 – 26.00
TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 25,9%; 1 milione 837 mila spettatori
TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 24,9%; 1 milione 761 mila spettatori
Prima serata 20.30 – 22.30
TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 26,4%; 3 milioni 951 mila spettatori
TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 29,7%; 4 milioni 451 mila spettatori
Sono stati 1 milione 916 mila gli spettatori che hanno seguito le vicende di “Imma Tataranni”, riproposte su Rai 1 che, con il 15,5% di share, si aggiudicano la prima serata.
Su Rai 2 la sfida degli Europei maschili di basket Bosnia-Erzegovina/Italia, con la seconda vittoria consecutiva degli Azzurri nel girone di qualificazione, ottiene il 5,4% con 802 mila spettatori.
Nella stessa fascia, l’esordio della nuova stagione di “PresaDiretta” si attesta al 6,7% di share con 940 mila spettatori.
In seconda serata sulla rete ammiraglia “Speciale Tg1” ottiene il 7% di share con 344 mila spettatori, mentre su Rai 2 “La nuova DS” fa il 10% con 716 mila spettatori.
Sempre bene il preserale e l’access prime time di Rai 1, con “Reazione a catena weekend” che registra il 19,9% con 2 milioni 492 mila spettatori e “Techetechetè” che ottiene il 16% con 2 milioni 502 mila spettatori.
Su Rai 3 il tradizionale appuntamento con “Blob” si attesta al 3,5% di share con 477 mila spettatori.
Nel daytime di Rai 1 da segnalare: “Unomattina Weekly” al 18,8% con 854 mila spettatori, “Check-up estate” al 15,5% con 719 mila spettatori, “A Sua immagine – Viaggio nel Giubileo” al 14,2% con 695 mila spettatori, “A Sua immagine” al 19,5% con 1 milione 176 mila spettatori.
La Santa Messa è stata seguita da 1 milione 308 mila spettatori, pari al 22,8% di share, saliti a 1 milione 806 mila spettatori (share 23,3%) per l’Angelus.
“Linea Verde Estate” ottiene il 23% di share con 2 milioni 388 mila spettatori.
Su Rai 2 la rubrica del Tg2 “Motori estate” segna il 6,1% con 705 mila spettatori.
Su Rai 3 “Newsroom Reloaded” registra il 6,9% con 670 mila spettatori, mentre “Kilimangiaro collection” il 5,7% con 501 mila spettatori.
