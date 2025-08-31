Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI * “ASCOLTI TV” – 30/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 1 MILIONE 741 MILA SPETTATORI (25%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 738 MILA SPETTATORI (25%)»

11.16 - domenica 31 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a sabato 30 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00
TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 1 milione 741 mila spettatori; 25%
TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 738 mila spettatori; 25%

Prima serata 20.30 – 22.30
TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 224 mila spettatori; 22,7%;
TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 29 mila spettatori; 28,3%

