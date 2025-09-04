RAI * “ASCOLTI TV” – 3/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 27 %; 1 MILIONE 852 MILA SPETTATORI (27 %) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 27,8%; 1 MILIONE 904 MILA SPETTATORI (27,8%)»

11.58 - giovedì 4 settembre 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a mercoledì 3 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 27 %; 1 milione 852 mila spettatori.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 27,8%; 1 milione 904 mila spettatori.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 29,4%; 4 milioni 977 mila spettatori.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 29,3%; 4 milioni 957 mila spettatori.

Il film romantico che racconta l’amore di donna tra dilemmi esistenziali e storie che tornano dal passato “One True Loves” sulla rete ammiraglia ha vinto la prima serata con quasi 2 milioni di spettatori (1 milione 918mila) e il 13,4 % di share.

Su Rai 2 l’episodio di “Rocco Schiavone” ha realizzato il 6% di share con 875 mila spettatori.

Mentre l’intramontabile “Ricomincio da Tre”, in versione restaurata, che fece vincere a Massimo Troisi due David di Donatello, ha registrato il 5,5 % di share con 837 mila spettatori.

Stefano de Martino nella seconda puntata di “Affari tuoi” in access prime time ha sfiorato i 4 milioni di spettatori (3 milioni 993mila) e il 22,4% di share.

Vince come sempre la sfida della fascia preserale “Reazione a Catena” su Rai 1 con il 25,1 % di share e 3 milioni 351 mila spettatori.

Su Rai 2 l’episodio preserale di “N.C.S.I – Unità Anticrimine” ottiene il 4% di share con 601 mila spettatori.

Su Rai 3, il consueto appuntamento con “Blob di Tutto di Più” realizza il 4,3% con 688 mila spettatori.

Imperdibile per gli affezionati “Un posto al sole” al 7% con 1 milione 267 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 “Unomattina estate” si attesta al 16,4 % con 622 mila spettatori.

“Camper in viaggio-Liguria” raggiunge il 14,2 % con 710 mila spettatori seguito da “Camper” al 16% con 1 milione 393 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Don Matteo 12” sfiora il milione di spettatori (954mila) con il 10,7% di share, poi “Il Paradiso delle Signore” fa il 9,9 % di share e 741 mila spettatori.

A seguire “Estate in diretta” al 16 % con 1 milione 185 mila spettatori.

Su Rai 2 nel pomeriggio benissimo lo sport al femminile con il Campionato Mondiale di Pallavolo femminile” al 9,7 % con 745 mila spettatori.

In seconda serata “Donne al Bivio” al 3,6 % con 267 mila spettatori.

Su Rai 3 “Agorà estate” registra il 3,2 % con 126 mila spettatori.

“Quante storie” il 4,7% con 409 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Il Provinciale” al 4,3% con 348 mila spettatori, “Di là dal fiume e tra gli alberi” realizza il 3,6% di share con 266 mila spettatori;

“Il mondo con gli occhi di Overland” il 7,2 % con 490 mila spettatori;

infine molto bene “Geo magazine” al 9,4% con 753 mila spettatori.

