RAI * “ASCOLTI TV” – 3/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 1 MILIONE 904 MILA SPETTATORI (27,5%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 678 MILA SPETTATORI (24,3%)»

14.01 - lunedì 4 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a domenica 3 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2:00 – 26:00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 1 milione 904 mila spettatori; 27,5%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 678 mila spettatori; 24,3%

Prima serata 20:30 – 22:30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 513 mila spettatori; 32,3%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 3 milioni 515 mila spettatori; 25,2%

Sono stati 1 milione 878 mila – pari al 15,8 di share – i telespettatori che hanno seguito la fiction “Imma Tataranni sostituto procuratore”, in replica in prima serata su Rai 1.

Su Rai 2 la serie in prima tv “Will Trent” ha ottenuto il 4,2% e 558 mila spettatori.

Su Rai 3 “Report” ha raggiunto il 7,2 di share sfiorando il milione di telespettatori (961 mila). “La presentazione di Report”, che ha preceduto la puntata, ha segnato il 4,7% di share (678 mila spettatori).

Nella seconda serata di Rai 1 bene Speciale Tg1, dedicato al delitto di via Poma, con il 12,3 di share e 1 milione 2 mila spettatori.

Nel preserale della rete ammiraglia è ancora vincente “Reazione a catena weekend” con il 22% di share e 2 milioni 591 mila spettatori mentre nell’access prime time “Techetechetè” registra il 13,5 di share e 1 milione 926 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 grande attenzione per la diretta della Santa Messa officiata da Leone XIV in chiusura del Giubileo dei giovani, a cura del Tg1, seguita da 1 milione 468 mila telespettatori con il 27,5% di share.

A seguire, gli appuntamenti religiosi “A Sua Immagine” Speciale Giubileo dei Giovani e “A Sua Immagine – Viaggio nel Giubileo” hanno registrato rispettivamente il 25,9% di share con 1 milione 667 mila spettatori e il 24,1% di share con 1 milione 876 mila spettatori.

Ancora da segnalare gli ottimi risultati di “Linea verde Estate”, che raggiunge il 23,7 di share e 2 milioni 407 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Domenica In – Il meglio” segna il 10% di share con 914 mila spettatori. “Da noi…a ruota libera” ottiene l’11,5% e 964 mila spettatori.

Nella programmazione del daytime di Rai 2 ottimo seguito per l’ultima giornata Mondiali di Nuoto di Singapore. La diretta dalle 13.36 alle 15.17 ha segnato il 10,5 di share con 1 milione 107 mila spettatori.

Si segnalano su Rai 3 “Kilimangiaro Collection” al 7,1% con 611 mila spettatori e “Blob” che, nell’access prime time, registra il 5,1 di share e 656 mila spettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)