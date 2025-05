RAI * “ASCOLTI TV” – 3/5 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 1 MILIONE 938 MILA SPETTATORI (25,6%) / MEDIASET GENERALISTE+TGCOM24: 2 MILIONI 140 MILA SPETTATORI (28,3%)»

11.25 - domenica 4 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a sabato 3 maggio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 1 milione 938 mila spettatori – 25,6%

TOTALE Mediaset generaliste+TgCom24: 2 milioni 140 mila spettatori – 28,3%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 827 mila spettatori – 28,7%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 656 mila spettatori – 27,7%

“Techetechetè- A gentile richiesta”, in onda ieri in prima serata su Rai 1, è stato seguito da 1 milione 752 mila di telespettatori e il 11,8% di share.

Su Rai 2 la settima stagione di “FBI”, in prima visione assoluta con l’episodio “Un debito” ha ottenuto il 4,5% di share e 777 mila spettatori, mentre a seguire, la quarta stagione di “FBI International” con l’episodio “Quando meno te l’aspetti” ha segnato il 4,2% di share (683mila).

Duilio Giammaria in onda su Rai 3 con “Petrolio” si attesta al 2,8% di share e 436 mila spettatori.

In seconda serata in evidenza su Rai 1 Nunzia De Girolamo con “Ciao Maschio” che registra una media del 7,4% di share (con punte oltre il 9%) e 399 mila spettatori.

La rete ammiraglia mantiene la leadership nel preserale con “L’Eredità weekend” al 25,5% di share con 3 milioni 218 mila telespettatori, e nell’access prime time con “Affari tuoi” al 30,3% di share, pari a 5 milioni 136 mila spettatori.

Su Rai 3, nello stesso segmento orario, “Blob – di tutto di più” segna il 5,1% di share con 748 mila spettatori e “Un alieno in patria” il 4% di share e 633 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 la puntata di “Uno Mattina in Famiglia” totalizza il 21,3% con 1 milione 7 mila spettatori.

“Buongiorno benessere” sale e si attesta al 19,5% pari a 813 mila spettatori, mentre “Sognando…Ballando con le stelle” raggiunge il 15,4% con 692 mila spettatori.

“Linea Verde” raggiunge il 15,7% con 867 mila spettatori, “Linea verde Discovery” ha segnato il 19,6% di share e 1 milione 479 mila spettatori.

“Linea verde Italia”, infine, ottiene il 20,3% di share e 2 milioni 383 mila spettatori.

Nel pomeriggio di Rai 1 “Le stagioni dell’amore” si attesta all’11,4% con 1 milione 327 mila spettatori, “Passaggio a Nord Ovest” si posiziona al 10% di share e 966 mila spettatori, “Passaggio alla mostra” all’8,6% e 776 mila spettatori.

“A sua immagine” segna l’8% con 677 mila spettatori nella prima parte e l’8,5% con 673 mila spettatori nella seconda.

Molto bene anche “Sabato in Diretta Best” che dal 9,1% di share (729 mila spettatori) della prima parte raggiunge l’11,5% di share con 1 milione 9 mila spettatori nella seconda.

Nella mattina di Rai 2 bene “Tgsport giorno” con il 4,6% di share (201 mila spettatori) e la rubrica “Tg2- weekend” che si attesta al 4,7% di share con 605 mila spettatori).

In evidenza nel pomeriggio “Storie di donne al bivio” con il 4% di share e 366 mila spettatori.

Buoni ascolti per le trasmissioni del day time della terza rete con “ Agorà weekend” al 4% di share (190 mila spettatori), “Mi manda Raitre” al 6,3% con 284 mila spettatori, “Rai Parlamento Europa” al 4,2% (250 mila spettatori), “Tgr – Bellitalia” al 4,2% di share (184 mila), mentre l’approfondimento di “Tgr -Il settimanale” realizza il 5% (503 mila spettatori).

Nel pomeriggio ottimo “Re-Tv Talk” con l’8,2% di share e 786 mila spettatori e, subito dopo “Re-Tv Talk extra” con il 7,4% di share e 637 mila spettatori.

“La biblioteca dei sentimenti” ottiene il 4,8% di share (382 mila spettatori) e “Presa diretta” il 4,9% di share (416 mila spettatori).

