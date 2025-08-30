RAI * “ASCOLTI TV” – 29/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 690 MILA SPETTATORI (24,6%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 922 MILA SPETTATORI (28%)»

11.02 - sabato 30 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a venerdì 29 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro.

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 690 mila spettatori; share 24,6%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 922 mila spettatori; share 28%.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 740 mila spettatori; share 23,9%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 662 mila spettatori; share 29,7%.

Il film “Le mie ragazze di carta”, in prima visione su Rai 1 in prime time, ha ottenuto il 13% di share e 1 milione 775 mila spettatori.

Su Rai 2, sempre in prima serata, la serie “Squadra speciale Cobra 11″, in prima assoluta, si è attestata al 3,9% di share con 503 mila spettatori, mentre su Rai 3 il film “La chimera” ha registrato il 2,8% di share e 391 mila spettatori.

Nel preserale vince ancora una volta “Reazione a catena”, su Rai 1, con il 24,7% di share e 3 milioni 160 mila spettatori, mentre nell’access prime time “Techetechetè” si attesta al 16,3% di share con 2 milioni 677 mila spettatori.

Il Tg 1 delle 20 sfiora i 3 milioni e mezzo di telespettatori (3 milioni 471 mila spettatori) e segna il 23,4% di share.

Nel daytime di Rai 1 “Uno Mattina Estate” segna il 17,6% di share con 713 mila spettatori, “Camper in viaggio Marche” il 13,3% con 706 mila, “Camper” il 14,7% con 1 milione 360 mila spettatori, mentre nel pomeriggio “Il paradiso delle signore” ottiene l’8% di share e 591 mila spettatori e “Estate in diretta” guadagna il 16,3% di share con 1 milione 341 mila spettatori.

In seconda serata ”Codice” sfiora il 5% di share (4,9%) con 367 mila spettatori.

Su Rai 2 bene “la nave dei sogni – Minorca” con il 4,5% di share e 309 mila spettatori e “Eat Parade” che ottiene il 6,2% di share e 726 mila spettatori.

Su Rai 3 ”Agora estate” è al 4,1% di share (166 mila spettatori), “Quante storie” al 4,6% di share e 411 mila spettatori, “Il Provinciale” al 6,2% con 512 mila spettatori.

Bene “Di là dal fiume e tra gli alberi” visto da 402 mila spettatori (5,5% di share), “Il mondo con gli occhi di Overland” che registra l’8% di share e 587 mila spettatori e “Geo Magazine” al 7,7% di share e 686 mila spettatori.

Per le reti specializzate, il match di FIPAV Cup maschile Italia-Turchia, in onda live su Rai Sport in prime time, raccoglie 326 mila spettatori di media (2% di share).

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)