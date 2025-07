RAI * “ASCOLTI TV” – 29/7 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 775 MILA SPETTATORI (25,8%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 193 MILA SPETTATORI (31,9%)»

11.19 - mercoledì 30 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a martedì 29 luglio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 775 mila spettatori; 25,8%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 193 mila spettatori; 31,9%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 32 mila spettatori; 24,7%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 752 mila spettatori; 35,2%

La prima visione assoluta del film “Assaporando Parigi”, in onda ieri – martedì 29 luglio- in prime time su Rai 1 ha ottenuto il 10,5% di share e 1 milione 612 mila spettatori.

Su Rai 2, la serie “Delitti in paradiso” segna una media del 4,6% di share e 560 mila spettatori e su Rai 3, sempre in prima serata, “Kilimangiaro on the road” sale al 4,2% e 653 mila spettatori.

Rai 1 continua a vincere nel preserale con “Reazione a catena” che realizza il 24,9% di share e supera ancora i 3 milioni di telespettatori (3 milioni 85 mila).

In access prime time “Techetechetè” registra il 17,4% di share e 2 milioni 894 mila spettatori e su Rai 3 -nello stesso segmento orario- “Blob” raggiunge il 5,2% di share con 738 mila spettatori e, subito dopo, “Generazione bellezza” tocca il 5% di share e 756 mila spettatori.

Pubblico sempre affezionato per “Un posto al sole”, che si attesta al 7,7% di share pari a 1 milione 278 mila spettatori.

Il daytime di Rai 1 parte bene con “Unomattina Estate” al 17% di share e 640 mila spettatori e, a seguire, “Camper in viaggio-Sicilia” al 16,8% di share e 855 mila spettatori.

“Camper” segna il 16,6% di share e 1 milione 485 mila spettatori.

Nel pomeriggio in evidenza “Estate in diretta” che raggiunge il 18,4% di share e 1 milione 392 mila spettatori.

Buoni ascolti per l’Italia del nuoto su Rai 2.

La diretta dei Mondiali di Singapore, in onda dalle 12.37 alle 12.55, ha segnato il 6,5% di share e 603 mila telespettatori, mentre dalle 13.33 alle 15.03, l’8,6 % di share e 923 mila telespettatori.

Su Rai 3 “Agorà Estate” segna il 4,4% di share (169 mila spettatori), mentre nel pomeriggio bene “Il provinciale” che sale al 4,7% di share e 369 mila spettatori; “Di là dal fiume e tra gli alberi” con il 5,2% di share e 370 mila spettatori; “Overland 22” che registra il 6,1% e 426 mila e, infine, “Geo Magazine”, che registra l’8,2% di share e 665 mila spettatori.

Per le reti specializzate si segnala l’ottima performance di Rai Premium: la più vista dalle 21 alle 23 con il 2,6% di share e 414 mila spettatori, grazie alla fiction “il giovane Montalbano” che ha realizzato 478 mila spettatori e il 3% di share.

