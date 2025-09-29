RAI * “ASCOLTI TV” – 28/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 585 MILA SPETTATORI (31,8%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONE 214 MILA SPETTATORI (27,2%)»

11.05 - lunedì 29 settembre 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a domenica 28 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 2 milioni 585 mila spettatori; 31,8%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milione 214 mila spettatori; 27,2%;

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 5 milioni 201 mila spettatori; 29,8%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 635 mila spettatori; 32,2%;

In prime time vince Rai 1 con “Balene”: la serie con Veronica Pivetti e Carla Signoris, in onda ieri, domenica 28 settembre, su Rai 1 ha conquistato ancora una volta la prima serata con una media del 18,5% di share e 2 milioni 830 mila spettatori.

Su Rai 2, la prima visione assoluta della ventiduesima stagione di “NCIS” segna il 3,3% di share con 593 mila telespettatori e, a seguire, quella di “NCIS. Origins” il 3,1% di share e 498 mila spettatori.

Su Rai 3 sale ancora l’interesse per “Presa Diretta” che arriva al 6,1% di share e sfiora il milione di telespettatori (993 mila).

In seconda serata, sulla rete ammiraglia, “Speciale Tg1” segna il 6,2% di share con 418 mila spettatori. Nella stessa fascia oraria, su Rai 2, ottimo risultato per “La nuova DS” che cresce al 10,3% di share e 953 mila spettatori, per “La nuova Ds supplementari” all’ 8,1% di share (432 mila spettatori) e, nella notte, per “L’altra Ds” che arriva al 6% di share (255 mila spettatori).

“Reazione a catena” è sempre leader nel preserale con il 23,6% di share e 3 milioni 509 mila spettatori, mentre nell’access prime time, “Affari tuoi” arriva al 23,2% di share e raggiunge 4 milioni 185 mila spettatori.

Nel day time di Rai 1 “Uno mattina in famiglia” è al 21,5% di share con 1 milione 137 mila spettatori, “A Sua immagine” al 18% con 1 milione 217 mila spettatori.

La “Santa Messa” è stata seguita da 1 milione 287 mila spettatori (20,4% di share).

“Linea Verde” si attesta al 18,5% di share e 2 milioni 214 mila spettatori. “Domenica In” segna, nella prima parte, il 12,2% di share e 1 milione 513 mila spettatori e nella seconda il 13,6% di share e 1 milione 390 mila spettatori.

Il segmento “I saluti di Mara” registra il 13% di share e 1 milione 140 mila spettatori.

Bene “Da noi…a ruota libera” che raggiunge il 15,8% di share e 1 milione 487 mila spettatori.

Ascolti a livelli record per la giornata di chiusura dei Mondiali di volley che su Rai 2 ha visto 3 milioni 350 mila spettatori, pari al 25,8% di share seguire la leggendaria vittoria dell’oro degli azzurri nella partita “Italia – Bulgaria”.

Ottimo anche il Ciclismo con il “Campionato del Mondo” al l’11,6% di share e 1 milione 146 mila spettatori.

Sulla terza rete la mattina parte bene con “Mi manda Rai 3” che ottiene dalle 8.37 alle 9.56, il 6,5% di share (362 mila spettatori) e, dalle 10 alle 10.15, sale al 7,1% di share e 415 mila spettatori.

Nel pomeriggio su Rai 3 il debutto della nuova stagione di “In Mezz’ora”, con Monica Maggioni, registra il 6,1% di share e 759 mila spettatori, e l’approfondimento “La Newsroom di In Mezz’ora” il 5,3% di share e mila spettatori.

Sempre molto seguito “Kilimangiaro on the road” che sale all’8,1% di share e 767 mila spettatori.

