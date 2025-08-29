RAI * “ASCOLTI TV” – 28/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 739 MILA SPETTATORI (25%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 900 MILA SPETTATORI (27,3%)»

10.55 - venerdì 29 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a giovedì 28 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 739 mila spettatori; 25%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 900 mila spettatori; 27,3%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 403 mila spettatori; 21,2%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 807 mila spettatori; 30%

Ad aggiudicarsi il prime time di ieri, giovedì 28 agosto, è ancora una volta la serie “Un professore”, con Alessandro Gassmann, programmata su Rai 1, che totalizza il 13,9% di share e 1 milione 289 mila spettatori.

Sempre in prima serata, su Rai 2, l’esordio dell’Italia agli Europei maschili di basket raggiunge, nel secondo tempo del match contro la fortissima Grecia del fuoriclasse Giannis Antetokoumpo, il 4% di share e 603 mila spettatori, mentre su Rai 3 la commedia romantica “Ibiza” è stata vista da 594 mila spettatori con il 3,9% di share.

Nel preserale vince la fascia “Reazione a catena”, su Rai 1, con il 22,8% di share e 3 milioni 132 mila spettatori.

In access prime time, sulla rete ammiraglia, “Techetechetè” si attesta al 14,1% di share con 2 milioni 398 mila spettatori mentre su Rai 3, nello stesso segmento, “Blob di tutto di più” realizza il 4,8% di share con 729 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 “Unomattina estate” raggiunge il 17,7% di share con 712 mila spettatori, “Camper in viaggio” il 15,3% con 806 mila spettatori, “Camper” il 16,1% di share con 1 milione 466 mila spettatori, mentre nel pomeriggio “Estate in diretta” ottiene il 15% di share con 1 milione 350 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 2, la rubrica “Tg2-Tutto il bello che c’è” registra il 5,4% di share con 621 mila spettatori e, su Rai 3, “Agorà Estate” ottiene il 3,9% di share con 161 mila spettatori, “Quante storie” il 4,5% con 403 mila spettatori, “Di là dal fiume e tra gli alberi” il 5,4% con 385 mila, “Il mondo con gli occhi di Overland” il 7,2% con 571 mila spettatori e “Geo Magazine” l’8,2% di share con 784 mila spettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)