RAI * “ASCOLTI TV” – 28/4 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 2 MILIONI 527 MILA SPETTATORI (32,1%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 105 MILA SPETTATORI (26,7%)»

11.33 - martedì 29 aprile 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a lunedì 28 aprile, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 2 milioni 527 mila spettatori; 32,1%,

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 105 mila spettatori; 26,7%,

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 6 milioni 472 mila spettatori; 32,6%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 598 mila spettatori; 23,2%;

Alberto Angela con il suo “Ulisse, il piacere della scoperta” in viaggio tra le bellezze di Istanbul affascina il pubblico di Rai 1 e si impone in prima serata con oltre 3 milioni di telespettatori (3 milioni 38 mila) e il 18,3% di share.

Su Rai 2 l’ultima puntata di “Obbligo o Verità”, il talk show di Alessia Marcuzzi si congeda con il 4,3% di share e 669 mila spettatori,

mentre su Rai 3 sale Massimo Giletti con “Lo Stato delle cose” che raggiunge il 5,2% di share e conquista 801 mila spettatori.

Ancora in grande evidenza, in seconda serata su Rai 1, la nuova edizione di “Storie italiane”.

Il racconto di Eleonora Daniele del caso dell’attore Paolo Calissano, ucciso da un mix di farmaci il 29 dicembre del 2021, con l’intervista al fratello Roberto, per la prima volta in uno studio televisivo,

è stato seguito, nel segmento di apertura della trasmissione, da 1 milione 154 mila spettatori con l’ottimo 12,1% di share,

mentre la seconda parte ha interessato 650 mila spettatori e segnato il 10,5% di share.

Subito dopo, nella notte, sempre bene anche “Sottovoce” con il 6,8% di share e 245 mila spettatori.

Su Rai 2, nella stessa fascia oraria, “Novantesimo minuto di lunedì” si attesta al 4,6 % di share e 304 mila spettatori,

mentre sulla terza rete, “Tg3 Linea Notte” è al 6% di share e 365 mila spettatori e la trasmissione notturna “Tg Magazine” di Rai Parlamento al 4% di share (159 mila spettatori).

Rai 1 senza rivali nel preserale e nell’access prime time con “L’Eredità” al 26,9% di share e 3 milioni 988 mila spettatori,

“Cinque minuti” al 23,7% di share e 4 milioni 580 mila telespettatori e, “Affari tuoi” al 27,7% di share e 5 milioni 737 mila spettatori.

Sempre in access prime time, molto bene anche Rai3 con “Blob” al 5,3% di share con 953 mila spettatori,

“Riserva indiana” al 4,3% con 818 mila spettatori,

“Il cavallo e la torre” al 5,9% con 1 milione 172 mila spettatori e, infine,

“Un posto al sole” che ottiene 7,7% di share con 1 milione 609 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, “Unomattina” registra il 20% di share con 895 mila spettatori,

su subito dopo, ottima performance di Eleonora Daniele anche con “Storie Italiane” che ieri mattina,

nella prima parte ha raggiunto il 23,3% di share (954 mila spettatori) e nella seconda ottenuto il 20,7% di share e 1 milione 2 mila spettatori.

“E’ sempre mezzogiorno!” registra il 17,9% di share con 1 milione 697 mila spettatori,

mentre nel pomeriggio cresce “La volta buona”: dal 14,5% di share con 1 milione 599 mila della prima parte è passata al 17,8% con 1 milione 581 mila spettatori nella seconda.

Pubblico affezionato anche alla soap “Il paradiso delle signore” che cresce e arriva al 22% di share con 1 milione 687 mila spettatori.

Sempre bene Alberto Matano e “La vita in diretta” che segna il 22,4% di share con 1 milioni 880 mila telespettatori.

Nella mattinata di Rai 2, “Radio2 Social Club” ottiene il 4,5% di share con 200 mila spettatori,

“Tg2- Italia Europa” il 4,7% di share e 194 mila spettatori,

“I fatti vostri” il 7,4% con 408 mila spettatori nella prima parte e il 9,9% con 916 mila spettatori nella seconda.

Bene “Tg2- Costume e società” al 7,5% di share (934 mila spettatori)

e “Tg2- Medicina 33” al 7,2% di share (876 mila spettatori).

Nel pomeriggio “Ore 14” ottiene il 9,2% di share con 1 milione 9 mila spettatori.

“BellaMà” segna il 6,3% di share con 527 mila spettatori nella prima parte e il 6,5% di share con 472 mila spettatori nella seconda.

Bene anche “La porta magica” con 4,2% di share (314 mila spettatori).

Su Rai 3 il pubblico premia sempre l’informazione regionale con “Tgr Buongiorno Italia” all’10,3% di share (393 mila spettatori),

mentre “Tgr Buongiorno Regione” tocca il 10,7% (501 mila).

“Agorà” si attesta al 5,3% di share (254 mila),

“Agorà Extra” al 4,8% (214 mila),

“Elisir” al 4% (174 mila)

e “Mixer Storia – La storia siamo noi” al 4,2% di share e 223 mila spettatori.

“Tg3 Fuori Tg” si attesta al 5,5% di share e 523 mila spettatori,

“Quante storie” registra il 4,8% di share (539 mila spettatori),

“Tgr Leonardo” l’8,3% di share e 892 mila spettatori e, nel pomeriggio, “Geo” il 9,9% di share con 853 mila spettatori.

