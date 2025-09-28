RAI * “ASCOLTI TV” – 27/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 240 MILA SPETTATORI (28,6%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 177 MILA SPETTATORI (27,8%)»

11.28 - domenica 28 settembre 2025

Ascolti tv di sabato 27 settembre.

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a sabato 27 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 2 milioni 240 mila spettatori; 28,6%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 177 mila spettatori; 27,8%.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 776 mila spettatori; 28,8%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 483 mila spettatori; 33,1%.

Ottimo esordio per “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci, giunto alla sua ventesima edizione, che ha ottenuto il 23% di share con 2 milioni 994 mila spettatori nel prime time di Rai 1.

Nella prima serata di Rai 2, il film “Omicidi a Mistery Island”, è stato visto da 615 mila spettatori con share del 3,8%, mentre su Rai 3 il nuovo appuntamento con “Sapiens – Un solo pianeta”, con Mario Tozzi, si attesta al 3% di share con 448 mila telespettatori.

Rai 1 sempre vincente nel preserale con “Reazione a catena” con il 23,2% di share e 3 milioni 106 mila spettatori.

In seconda serata su Rai 1 “Sottovoce e dintorni” ottiene il 13,5% di share e 421 mila spettatori, mentre su Rai 2, nello stesso segmento orario, “Il sabato al 90°” registra il 5,1% di share e 560 mila spettatori e su Rai 3 “Tg3-Mondo” il 2,7% di share e 252 mila spettatori.

Il grande sport trasmesso da Rai 2 in collaborazione con Rai Sport: la semifinale dei “Campionati del Mondo di Volley” tra Italia e Polonia ha ottenuto il 17,3% di share con 2 milioni 219 mila spettatori.

La diretta del “Campionato del Mondo di Ciclismo” è stata vista da 758 mila spettatori con l’8% di share,

la partita di “Calcio femminile Serie A” tra Juventus e Roma, ha ottenuto il 2,4% di share con 238 mila spettatori.

Per il daytime di Rai 1 “Uno mattina in famiglia” arriva al 19,7% di share con 1 milione 4 mila telespettatori.

“Buongiorno benessere” registra il 15,7% di share con 806 mila spettatori.

“Linea Verde Europa” il 14,1% (826 mila spettatori).

“Linea Verde Trentino” il 14,8% di share e 1 milione 116 mila spettatori.

“Linea Verde Italia” al 17% di share, raggiunge 1 milione 980 mila spettatori.

Nel primo pomeriggio “Linea Blu porti d’Italia” ottiene il 10,7% di share e 1 milione 318 mila spettatori.

Nel pomeriggio, la “Presentazione di Ballando con le Stelle” ottiene il 9,7% (1 milione 57 mila spettatori).

“Passaggio a nord ovest” l’8,5% (851 mila).

“A Sua Immagine” nella prima parte 7,7% con 717 mila spettatori e 7,3% con 650 mila nella seconda parte.

“Ciao Maschio” nella prima parte segna l’8,6% di share e 715 mila spettatori e nella seconda parte, il 10,2% di share e 927 mila spettatori.

Su Rai 3 “Mi manda Raitre” segna il 6% di share (304 mila spettatori).

La rubrica del Tg3 “Pixel” ottiene il 10,5% di share con 1 milione 233 mila spettatori.

“Tv Talk” il 6,8% con 674 mila spettatori,

“Geo” il 5% (446 mila) e “Presa diretta” il 4,5% di share con 405 mila spettatori.

“La confessione” arriva al 4,4% di share con 722 mila spettatori.

