RAI * “ASCOLTI TV” – 27/7 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 1 MILIONE 879 MILA SPETTATORI (27,3%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 681 MILA SPETTATORI (24,4%)»

11.03 - lunedì 28 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a domenica 27 luglio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2:00 – 26:00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 1 milione 879 mila spettatori; 27,3%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 681 mila spettatori; 24,4%

Prima serata 20:30 – 22:30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 545 mila spettatori; 25,8%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 389 mila spettatori; 31,9%

La riproposizione della fiction “Imma Tataranni sostituto procuratore”, in onda in prima serata su Rai 1, è stata seguita da 1 milione 738 mila spettatori con il 14,5% di share.

Su Rai 2 ottima la nuova serie in prima tv “Will Trent” registra il 4,1% di share e 548 mila spettatori.

Su Rai 3 bene “Report” che sale ancora e raggiunge il 7,3% di share e sfiora il milione di telespettatori (958 mila).

“La presentazione di Report”, che ha preceduto la puntata, ha segnato il 4,5% di share (651 mila spettatori), mentre il segmento di chiusura in seconda serata, “Report Plus” ottiene il 5% di share e 532 mila spettatori.

Sempre in seconda serata, ma sulla rete ammiraglia, molto bene “I Vulnerabili”, il viaggio nell’adolescenza di Speciale Tg1 con l’8,2% di share e 423 mila spettatori.

“Il presidio”, nella notte di Rai3, si attesta al 4,1% di share e 287 mila spettatori.

Nel preserale di Rai 1 “Reazione a catena” vince con il 18,5% di share e 2 milioni 262 mila spettatori e nell’access prime time “Techetechetè Top Ten” registra il 16,8% di share e 2 milioni 377 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 bene “Linea Blu-Porti d’Italia” con il 14,9% con 436 mila spettatori, “Weekly” che sale e arriva al 19,1% di share e 812 mila spettatori e “Check-Up” con il 17,8% di share e 781 mila spettatori.

Per gli appuntamenti religiosi, sempre in evidenza la domenica mattina “A Sua Immagine viaggio nel Giubileo” con 17,8% di share e 860 mila spettatori;

“A Sua immagine” con un netto del 21,5% di share e 1 milione 228 mila spettatori;

“La Santa Messa” al 23,3% di share e 1 milione 325 mila spettatori,

“e, infine, l’”Angelus” seguito da 2 milione 19 mila spettatori, pari al 26,6% di share.

Ancora da segnalare gli ottimi risultati di “Linea verde Estate”, che raggiunge il 24,55 di share e 2 milioni 484 mila spettatori, e dell’edizione del Tg1 delle 13.30 che vola al 27,2% di share pari a 3 milioni 165 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Domenica In-il meglio” segna il 12% di share con 1 milione 128 mila spettatori.

“Da noi…a ruota libera” ottiene il 10,4% e 943 mila spettatori.

Nella programmazione del daytime di Rai 2 ottimo seguito per la diretta da Singapore dei Mondiali di nuoto e lo splendido argento dell’Italia nella staffetta maschile 4×100 stile libero: l’appuntamento con “Fina World Championship” ha ottenuto una media di 1 milione 179 mila spettatori e il 10,3% di share.

Sempre su Rai 2, nel pomeriggio, la giornata conclusiva del Tour de France ha segnato una media dell’8,3% di share e 775 telespettatori per la diretta della corsa, mentre per l’arrivo di tappa – con la vittoria di Pogacar del suo quarto Tour de France – i numeri sono saliti a 1 milione 119 mila spettatori pari al 9,9 % di share.

Si segnala nel pomeriggio di Rai 3 l’approfondimento con Monica Maggioni e “Newsroom Doc” che si attesta al 5,7% di share con 555 mila spettatori.

Bene, “Kilimangiaro Collection” con il 6,7% di share (622 mila spettatori) e “Blob” che, nell’access prime time, registra il 4,7% di share e 602 mila spettatori.

Per le reti specializzati in evidenza Rai Sport, con la finale dell’Europeo di calcio femminile, Inghilterra-Spagna, in onda alle 18, che ha ottenuto il 3,5% di share e 392 mila telespettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)