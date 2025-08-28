RAI * “ASCOLTI TV” – 27/08 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 25,8%; 1 MILIONE 742 MILA SPETTATORI (25,8%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 28,9%; 1 MILIONE 951 MILA SPETTATORI (28,9%)»

10.55 - giovedì 28 agosto 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a mercoledì 27 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 25,8%; 1 milione 742 mila spettatori

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 28,9%; 1 milione 951 mila spettatori

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 25,4%; 3 milioni 950 mila spettatori

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 32,7%; 5 milioni 84 mila spettatori

Sono stati 1 milione 676 mila gli spettatori della serie “Il segreto di Isabelle” – in onda ieri, mercoledì 27 agosto, su Rai 1 in prima serata – che sfiora il 13% di share (12,9%).

Su Rai 2 l’episodio di “Rocco Schiavone” ottiene il 6,1% di share con 821 mila spettatori, mentre il concerto-evento “Jannacciami!”, dedicato a Enzo Jannacci, in onda su Rai 3, si attesta al 3,8% di share con 492 mila spettatori.

In seconda serata “La canzone della vita” sulla rete ammiraglia segna il 6,7% con 369 mila spettatori.

Nella stessa fascia su Rai 2 “Storie di donne al bivio” registra il 4% con 295 mila spettatori.

Sempre ottimi ascolti per il preserale e l’access prime time di Rai 1, con “Reazione a catena” che si conferma leader con il 24,7% e 3 milioni 152 mila spettatori e “Techetechetè” al 17% con 2 milioni 798 mila spettatori.

Su Rai 3, il consueto appuntamento con “Blob” ottiene il 5% con 746 mila spettatori, seguito da “Viaggio in Italia” al 4,7% con 748 mila spettatori e da “Un posto al sole” al 7,7% con 1 milione 283 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 si segnalano: “Unomattina estate” al 17,6% con 687 mila spettatori, “Camper in viaggio” al 15% con 804 mila spettatori, “Camper” al 15,5% con 1 milione 421 mila spettatori ed “Estate in diretta” al 16,4% con 1 milione 336 mila spettatori.

Su Rai 2 le rubriche del Tg2 “E…state con il meglio” e “Medicina 33” segnano rispettivamente il 5% con 569 mila spettatori e il 4,2% con 468 mila spettatori.

Sulla stessa rete, nel pomeriggio, le gare di Atletica leggera nella prima giornata delle finali di Zurigo di Diamond League sono state seguite da 389 mila spettatori, pari al 4,4% di share.

Su Rai 3 “Agorà estate” fa il 4,3% con 171 mila spettatori; “Quante storie” il 4,7% con 429 mila spettatori; “Il provinciale” il 5,4% con 438 mila spettatori; “Di là dal fiume e tra gli alberi” il 5,5% con 403 mila spettatori; “Il mondo con gli occhi di Overland” il 6,9% con 498 mila spettatori; “Geo magazine” l’8,7% con 753 mila spettatori.

