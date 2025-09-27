RAI * “ASCOLTI TV” – 26/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 2 MILIONI 275 MILA SPETTATORI (29,2%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONE 266 MILA SPETTATORI (29,1%)»

10.52 - sabato 27 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a venerdì 26 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro.

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 2 milioni 275 mila spettatori; share 29,2%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milione 266 mila spettatori; share 29,1%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 5 milioni 204 mila spettatori; share 28,3%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 780 mila spettatori; share 31,5%

Carlo Conti torna nel venerdì sera di Rai 1 con il suo “Tale e Quale Show” e si aggiudica la sfida del prime time con il 19,3% di share e 2 milioni 783 mila telespettatori.

Su Rai 2 “Ore 14 Sera Speciale” ha registrato il 6,1% di share con 734 mila spettatori, mentre su Rai 3 la miniserie “Kabul” ha segnato il 2,3% di share con 400 mila spettatori.

Nel preserale, Rai 1 è leader con “Reazione a catena” al 24,8% di share e 3 milioni 723 mila spettatori, mentre in access prime time “Affari tuoi” si attesta al 21,3% di share con un pubblico che sale a 4 milioni 65 mila spettatori.

In seconda serata bene “Tv7” al 7,6% di share e 405 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 molto bene “Uno Mattina” al 17,9% di share con 764 mila spettatori.

“Storie italiane” registra nella prima parte il 18,1% di share (746 mila spettatori) e nella seconda il 16,8% (818 mila spettatori).

“È sempre mezzogiorno!” è stato visto da 1 milione 486 mila spettatori con il 16,8% di share.

La seconda parte de “La volta buona” si attesta al 14,5% di share e 1 milione 371 mila spettatori e, subito dopo, “Il paradiso delle signore” al 15,6% con 1 milione 366 mila spettatori.

Sempre bene “La vita in diretta” che ottiene il 21,7% di share e 1 milione 886 mila spettatori.

Su Rai 2 la musica e l’intrattenimento di “Radio2 social Club” ottengono il 4,1% di share (173 mila spettatori), “La nave dei sogni” il 4,2% di share (282 mila spettatori).

Nel pomeriggio “Ore 14” ottiene l’8,5% di share con 968 mila spettatori, mentre “Bellama’” registra il 4,6% (425 mila spettatori) nella prima parte e il 6,5% di share (545 mila spettatori) nella seconda.

Su Rai 3 bene “Agorà” che sale al 5,3% di share con 235 mila spettatori, “Agorà Extra” al 3,5% di share (142 mila spettatori), “Restart” al 4,3% di share (176 mila spettatori) e “Elisir” al 5,4% di share (271 mila spettatori).

“Quante storie” registra il 4,5% di share e 471 mila spettatori.

Nel pomeriggio, “Tgr-Leonardo” segna l’8,2% di share e 905 mila spettatori.

“Geo” ottiene il 9,5% con 829 mila spettatori, “Blob di tutto di più” il 5,4% di share (910 mila spettatori), “Riserva indiana” il 3,9% di share con 697 mila spettatori, “Il cavallo e la torre” il 5,2% di share e 950 mila spettatori e “Un posto al sole” il 6,4% di share e 1 milione 231 mila spettatori.

