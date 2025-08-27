RAI * “ASCOLTI TV” – 26/08 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 1 MILIONE 743 MILA SPETTATORI (26,4%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 850 MILA SPETTATORI (28 %)»

11.52 - mercoledì 27 agosto 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a martedì 26 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 1 milione 743 mila spettatori, share 26,4%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 850 mila spettatori, share 28 %

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni e 933 mila spettatori, share 25,5%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 628 mila spettatori, share 30 %

La prima puntata delle miniserie francese “Il segreto di Isabelle”, in onda ieri su Rai 1, ha conquistato la prima serata.

L’avvincente storia della protagonista che fa emergere un passato oscuro tra debiti, tradimenti e vecchi rancori, ha ottenuto il 14,6% di share con 1 milione 875 mila spettatori.

Nella stessa fascia oraria, su Rai 2, “Formidabile Discoring”, che ha celebrato lo storico programma musicale ideato da Gianni Boncompagni, ha ottenuto il 7,9% di share con quasi un milione di spettatori (921 mila),

mentre su Rai 3 il film di Woody Allen “Rifkin’s Festival” è stato visto da 340 mila spettatori con il 2,5% di share.

Su Rai 1, “Reazione a catena” si conferma leader del preserale con il 23,8 % di share e 3 milioni 37 mila spettatori,

mentre, in access prime time, “Techetechetè” raggiunge il 15,7% con 2 milioni 588 mila spettatori.

Su Rai 2 l’episodio della serie “N.C.I.S-Unità anticrimine” registra il 3,8% di share con 545 mila spettatori e su Rai 3 “Blob di tutto di più” il 3,8 % con 575 mila spettatori.

Sempre molto seguito per gli appassionati della daily soap “Un posto al sole”, con 1 milione 274 mila spettatori e il 7,6% di share.

Nel daytime di Rai 1, “Unomattina estate” ottiene il 18,1% con 690 mila spettatori,

“Camper in viaggio Marche” il 16,2% e 805 mila spettatori,

“Camper” il 17,2% con 1 milione 516 mila spettatori e nel pomeriggio l’immancabile “Paradiso delle Signore” il 9,5 % con 674 mila spettatori,

“Estate in diretta” il 14,9% con 1 milione 159 mila spettatori.

Su Rai 2 benissimo il pomeriggio sportivo al femminile:

Italia-Belgio, terzo match mondiale delle Azzurre di Velasco, ha ottenuto l’8,9% con quasi 900 mila spettatori di media (891mila)

e oltre un milione nel parziale decisivo.

In serata, “Tg2 Post” è stato visto da 489 mila spettatori con il 2,9% di share.

Su Rai 3 il programma di approfondimento giornalistico del mattino “Agorà” ha registrato il 4 % con 155 mila spettatori e “Quante Storie” il 3,9% di share con 340 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Il mondo con gli occhi di Mirko” raggiunge il 6,5% di share con 457 mila spettatori,

mentre sono sempre ottimi gli ascolti per “Geo magazine”, all’8,6% con 718 mila spettatori.

