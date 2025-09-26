RAI * “ASCOLTI TV” – 25/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 2 MILIONI 250 MILA SPETTATORI (29,7%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 210 MILA SPETTATORI (29,1%)»

11.33 - venerdì 26 settembre 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a giovedì 25 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 2 milioni 250 mila spettatori; 29,7%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 210 mila spettatori; 29,1%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 5 milioni 520 mila spettatori; 29,1%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 915 mila spettatori; 31,2%

La prima puntata della nuova serie TV “La ricetta della felicità” ambientata in una località immaginaria della Romagna dove Cristiana Capotondi interpreta una donna milanese che si è trasferita per affrontare un momento difficile della sua vita, ha vinto la prima serata con il 19% di share e più di 3 milioni di spettatori (3.008).

Bene Milo Infante con “Ore 14 Sera” che su Rai 2 registra il 5,3% di share e 686 mila spettatori, mentre su Rai 3 il tributo al grande artista emiliano “Zucchero-Fornaciari” ottiene il 5% di share con 881mila spettatori.

In seconda serata su Rai 1 “Porta a Porta” raggiunge quasi il 10% di share (9,9) con 595 mila spettatori.

Ancora una giornata di grandi ascolti per il preserale della rete ammiraglia con “Reazione a catena” che mantiene salda la leadership con un netto del 25,1% di share e 3 milioni 788 mila spettatori.

In access prime time, “Affari Tuoi” è al 21,9 % di share con 4 milioni 332 mila spettatori.

Su Rai 2 il nuovo episodio di “N.C.I.S – Unità anticrimine” al 3,6% di share e 605 mila spettatori.

Nella stessa fascia su Rai 3 “Il cavallo e la torre” ottiene il 5,2% di share con quasi 1 milione di telespettatori (978 mila) seguito da “Un posto al sole” che è stato visto da 1 milione 287 mila affezionati e il 6,5% di share.

Nel daytime di Rai 1, bene “Uno Mattina” che ottiene il 19,3% con 768 mila spettatori.

Sempre ottimi riscontri per “Storie Italiane” che ottiene nella prima parte il 18% di share con 661 mila spettatori e nella seconda 810 mila e il 18,3%.

Antonella Clerici con “E’ sempre mezzogiorno” è al 17,1% di share e 1 milione 500 mila spettatori.

Nel pomeriggio “La Volta Buona” raggiunge nella seconda parte il 16,2 % di share con 1 milione 440 mila spettatori seguito dal “Il paradiso delle Signore” che è stato visto da 1 milione 402 mila fedelissimi con il 16,7% di share.

Molto bene “La Vita in Diretta” al 20,4% di share e 1 milione 757 mila spettatori.

Nel pomeriggio di Rai 2 “Ore 14” raggiunge il 7,1% di share e 756 mila spettatori seguito da “Bellamà” che nella prima parte ottiene il 4,8% di share e 419 mila spettatori e nella seconda il 5,7% di share con 447 mila spettatori.

Su Rai 3 “Agorà”, l’approfondimento giornalistico del mattino ottiene il 6,2% e 273 mila spettatori nella presentazione e poi il 5,7% di share e 235 mila.

“Restart” al 4% con 142 mila spettatori.

A seguire “Elisir” al 6,7% di share e 311 mila spettatori.

“Quante storie” ottiene il 4,8% di share e 501 mila spettatori e, infine, ottimi riscontri per “Geo” che sfiora l’11% (10.9) di share con 954 mila spettatori.

