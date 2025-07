RAI * “ASCOLTI TV” – 25/7 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 1 MILIONE 885 MILA SPETTATORI (28,7%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 887 MILA SPETTATORI (28,8%)»

11.04 - sabato 26 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a venerdì 25 luglio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro.

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 1 milione 885 mila spettatori; share 28,7%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 887 mila spettatori; share 28,8%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 798 mila spettatori; share 27,1%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 455 mila spettatori; share 31,8%

Ottimi ascolti per “Gigi, uno come te, l’emozione continua”: il concerto di Gigi D’Alessio, proposto su Rai1, ha dominato la prima serata con 1 milione 942 mila spettatori e il 17,3% di share.

Bene su Rai 2 la prima visione assoluta di “The Americas” con una media del 5,1% di share e 659 mila spettatori.

Sempre in prima serata, su Rai 3, il film di Gabriele Salvatores “Tutto il mio folle amore” è stato seguito da 530 mila spettatori con uno share del 4,1%.

Nel preserale vince la rete ammiraglia con “Reazione a catena” al 25,2% di share e 2 milioni 940 mila spettatori.

Buon seguito, in access prime time, per “Techetechetè Top ten” che registra il 16,4% di share e 2 milioni 283 mila spettatori.

Nel day time di Rai 1 si parte bene con “Uno Mattina Estate” che raggiunge il 18,3% di share e 708 mila spettatori e “Camper” al 18,5% di share con 1 milione e 632 mila spettatori.

Nel pomeriggio emerge “Estate in diretta” con il 17,4% di share e 1 milione 423 mila spettatori.

In seconda serata, invece, “Codice” si attesta al 7,3% di share.

Sempre grandi numeri su Rai 2 per Il ciclismo e il “Tour de France” passato dal 13,4% di share (1 milione 131 mila spettatori) ottenuti dalla diretta della corsa, al 18,5% di share (1 milione 548 mila spettatori) per l’arrivo di tappa.

Bene anche dopo la diretta del Tour il programma “Toureplay” con share del 9,7% e 784 mila spettatori.

Per il day time di Rai 3 si segnala “Il Provinciale” con il 4,6% di share e 392 mila spettatori, “Overland 21” con 4,9% di share e 399 mila spettatori e “Geo Magazine” con 773 mila spettatori e il 9,3% di share.

Molto bene “Generazione Bellezza” che sale al 6,2% di share e 867 mila spettatori e “Un posto al sole” con l’8,5% di share e 1 milione 252 mila spettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)