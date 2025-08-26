RAI * “ASCOLTI TV” – 25/08 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 46 MILA SPETTATORI (30,7 %) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 689 MILA SPETTATORI (40,3 %)»

11.23 - martedì 26 agosto 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a lunedì 25 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 2 milioni 46 mila spettatori; 30,7 %

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 689 mila spettatori; 40,3 %

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 320 mila spettatori; 27,8%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 6 milioni 579 mila spettatori; 42,3%

In prima serata su Rai 1 il film tv “Carosello Carosone” ha ottenuto ieri il 10,4% di share e 1 milione 364 mila spettatori.

Su Rai 2, sempre in prime time, la serie “Elsbeth” è stata vista invece da 660 mila spettatori con il 4,6% di share.

Buon seguito su Rai 3 per “Filorosso”, il programma di informazione condotto da Manuela Moreno, seguito da 643 mila spettatori e uno share del 5,6% di share.

“Reazione a catena” vince ancora la sfida del preserale con il 24,2% di share e 3 milioni 135 mila spettatori.

Il daytime di Rai 1 parte bene “UnoMattina Estate” con 738 mila spettatori e uno share del 19,6%, “Camper in viaggio” ottiene il 17,7% di share e 884 mila spettatori e “Camper” il 16,4% con 1 milione 467 mila spettatori.

“Don Matteo 12” registra il 9,9% di share e 879 mila spettatori e “Il Paradiso delle signore”, l’8,1% con un pubblico di 560 mila.

Sempre bene sulla rete ammiraglia “Estate in diretta” con il 16,7% di share e 1 milione 305 mila spettatori.

In Acces, buon risultato di “Techetechetè” scelto da 2 milioni 149 mila spettatori con uno share del 13,1%.

Su Rai 2 in seconda serata, “Il processo al 90°” si attesta al 4,8 % di share e 417 mila spettatori.

Nel day time di Rai3, “Quante storie” registra il 4,9 % di share e 435 mila spettatori, “In cammino tra arte e fede” ottiene il 5,1% di share con 428 mila spettatori, mentre “Geo Magazine” raggiunge l’8% netto di share con 668 mila spettatori.

Nella fascia di access prime time di Rai3, “Blob di tutto di più” registra il 4,1% di share con 614 mila spettatori, “Viaggio in Italia in Sardegna” sale a 758 mila con uno share del 4,8% e “Un posto al sole” ottiene 1 milione 141 mila spettatori con il 6,9% di share.

