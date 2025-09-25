RAI * “ASCOLTI TV” – 24/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 2 MILIONI 406 MILA SPETTATORI (31,1%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONE 85 MILA SPETTATORI (27%)»

11.10 - giovedì 25 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a mercoledì 24 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 2 milioni 406 mila spettatori, share 31,1%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milione 85 mila spettatori, share 27%.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 5 milioni 896 mila spettatori, share 30,6%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 637 mila spettatori, share 29,2%.

“Il Commissario Montalbano” vince ancora la prima serata con il 16,7% di share e 2 milioni 518 mila spettatori.

Su Rai2, il film di Sergio Leone “C’era una volta il west”, in ricordo di Claudia Cardinale, ha segnato il 5,8% di share e 832 mila spettatori.

Su Rai 3, “Chi l’ha visto” sale al 9,7% di share con 1 milione 447 mila spettatori.

In seconda serata sulla rete ammiraglia “Porta a porta” registra il 10,8% di share e 528 mila spettatori e su Rai 3 – nello stesso segmento orario – “Tg3 Linea Notte” ottiene il 7,6% di share e 426 mila spettatori.

Sempre in vetta agli ascolti del preserale “Reazione a Catena” con il 24,6% di share e 3 milioni 774 mila spettatori.

In access prime time, “Affari Tuoi” si attesta al 21,9% di share con 4 milioni 425 mila spettatori.

Su Rai 3, nello stesso segmento, “Blob di tutto di più” realizza il 5,7% di share con 986 mila spettatori, “Riserva indiana” il 4% e 754 mila, “Il Cavallo e la Torre” il 4,9% con 948 mila spettatori e, infine, “Un posto al sole” il 6,4% con 1 milione 303 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, “Unomattina” sale e arriva al 20,5% con 868 mila spettatori, “Storie Italiane” realizza l’ottimo 19,1% di share e 838 mila spettatori nella prima parte e il 18,6% con 935 mila spettatori nella seconda parte.

“E’ sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici è al 17,9% di share con 1 milione 595 mila spettatori.

Nel pomeriggio, sempre bene la seconda parte de “La volta buona” che raggiunge 1 milione 402 mila spettatori e il 16,6%.

Si conferma il successo per “Il Paradiso delle Signore”, che sale ancora e supera il 16% di share (16,1%) con 1 milione 319 mila spettatori.

“La vita in diretta” si attesta al 19,4% con 1 milione 717 mila spettatori.

Su Rai 2 in grande evidenza Italia – Belgio per i Mondiali di Pallavolo con il 13,8% di share (600 mila spettatori).

“Ore 14” realizza il 6,1% di share e 554 mila spettatori e, subito dopo, “Bellamà” si attesta al 4,6% e 392 mila spettatori nella prima parte e al 4,8% con 383 mila spettatori nella seconda.

La mattina su Rai 3 parte bene con le rubriche mattutine di Rai 3 a cura della Tgr: “Buongiorno Italia” raggiunge il 9,5% di share (346 mila spettatori) e “Buongiorno regione” il 10,7% di share e 487 mila spettatori.

“Agorà” è al 4,7% di share (200 mila spettatori), “Elisir” al 6,1% di share (316 mila), “Quante storie” al 5,5% e 571 mila spettatori.

Molto bene “Tgr Leonardo” che conquista l’8,5% di share e 882 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Geo” sfiora il 10% di share (9,9%) e raggiunge 894 mila spettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)