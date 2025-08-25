RAI * “ASCOLTI TV” – 24/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 1 MILIONE 885 MILA SPETTATORI (27%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 756 MILA SPETTATORI (25,1%)»

10.55 - lunedì 25 agosto 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a domenica 24 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2:00 – 26:00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 1 milione 885 mila spettatori; 27%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 756 mila spettatori; 25,1%

Prima serata 20:30 – 22:30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 591 mila spettatori; 25,3%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 476 mila spettatori; 31,5%

Sono stati 1 milione 804 mila – pari al 14,9% di share – i telespettatori che ieri, domenica 24 agosto, hanno seguito la fiction “Imma Tataranni sostituto procuratore”, in replica in prima serata su Rai 1.

Su Rai 2 le gare dei campionati di ginnastica ritmica hanno ottenuto il 4% di share con 575 mila spettatori, mentre su Rai 3 “Report” ha raggiunto il 5,8% di share e 765 mila telespettatori.

In seconda serata, su Rai 1 lo Speciale Tg1 registra il 9,1% di share con 529 mila spettatori; su Rai 2 la “Domenica sportiva” l’8,2% con 628 mila spettatori.

Nel preserale della rete ammiraglia è sempre vincente “Reazione a catena weekend” con il 21,9% di share e 2 milioni 733 mila spettatori, mentre nell’access prime time “Techetechetè” registra il 17,4% di share e 2 milioni 562 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 “Weekly” arriva al 20,5% di share con 930 mila spettatori, mentre “Check-Up” ottiene il 20,1% di share con 966 mila spettatori.

Sempre grande attenzione per gli appuntamenti religiosi, con “A Sua Immagine viaggio nel Giubileo” al 18% di share e 933 mila spettatori; “A Sua immagine” al 21,2% di share e 1 milione 363 mila spettatori; “La Santa Messa” al 24,9% di share e 1 milione 472 mila spettatori; e, infine, l’”Angelus” seguito da 1 milione 865 mila spettatori, pari al 23,4% di share.

A seguire “Linea verde Estate” raggiunge il 21,3% di share e 2 milioni di spettatori.

In evidenza anche il Tg1 delle 13.30 che ottiene il 28,2% di share con 3 milioni 388 mila spettatori e, a seguire, Tg1 Libri il 25,8% con 3 milioni 33 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Domenica In – Il meglio” segna l’11,9% di share con 1 milione 140 mila spettatori.

“Canzone segreta” si attesta, invece, al 13,4% con 1 milione 148 mila spettatori.

Su Rai 2 in evidenza nella programmazione sportiva l’incontro Italia-Cuba per i Mondiali di Pallavolo Femminile con un netto dell’8,7% e 829 mila spettatori – con una punta di 1 milione 68 mila spettatori e il 10% nelle fasi finali – e la ginnastica ritmica che nel pomeriggio raggiunge una media di 449 mila spettatori e il 4% di share.

Su Rai 3 da segnalare “NewsRoom Reloaded” con il 5,9% e 540 mila spettatori e “Kilimangiaro Collection” il 6% di share e 532 mila spettatori.

