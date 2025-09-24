RAI * “ASCOLTI TV” – 23/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 2 MILIONI 188 MILA SPETTATORI (28%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 292 MILA SPETTATORI (29,4%)»

11.17 - mercoledì 24 settembre 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a martedì 23 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 2 milioni 188 mila spettatori, share 28%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 292 mila spettatori, share 29,4%.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 5 milioni 125 mila spettatori, share 25,8%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 6 milioni 709 mila spettatori, share 33,8%.

“Il commissario Montalbano”: un successo che teme confronti.

Il film “Una lama di luce”, riproposto ieri in prime time su Rai 1, con il 16,7% di share e 2 milioni 705 mila spettatori, è risultato il più visto conquistando la fascia oraria.

Su Rai 2 “Freeze”, con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales, ha segnato il 4,5% di share con 701 mila spettatori, mentre su Rai 3 il docufilm “Quarant’anni senza Giancarlo Siani” ha ottenuto il 2% di share e 361 mila spettatori.

In seconda serata, su Rai 1, emerge “Porta a Porta” che raggiunge l’ottimo 11,3% di share e 599 mila spettatori.

Nel preserale, “Reazione a catena” si garantisce ancora la leadership di fascia con il 24,1% di share e 3 milioni 757 spettatori mentre, nell’access prime time, “Affari tuoi” registra il 20% di share con un pubblico di 4 milioni 163 mila spettatori.

Nello stesso segmento, su Rai 3, “Blob di tutto di più” ottiene il 4,8% con 858 mila spettatori, “Il Cavallo e la Torre” sale al 5% con 984 mila spettatori e “Un posto al sole” segna il 6,6% con 1 milione 377 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 bene “Unomattina” che sale al 20,1% di share con 789 mila spettatori.

“Storie Italiane” registra una media del 16,7% e di 717 mila spettatori, mentre “E’ sempre mezzogiorno!” ottiene il 17,3% con 1 milione 613 mila.

Nel pomeriggio, la seconda parte de “La volta buona” si attesta al 14,3% di share con 1 milione 272 mila spettatori, “Il Paradiso delle Signore” al 15,7% con 1 milione 335 mila spettatori e da “La vita in diretta” al 19,4% di share con 1 milione 674 mila spettatori.

Su Rai 2 “Ore 14” raggiunge il 6,6% di share e 717 mila spettatori e, subito dopo, “BellaMà” – nella seconda parte -ottiene il 4,6% di share e 376 mila spettatori.

