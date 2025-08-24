RAI * “ASCOLTI TV” – 23/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 633 MILA SPETTATORI (25,8%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 688 MILA SPETTATORI (26,7%)»

11.10 - domenica 24 agosto 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a sabato 23 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 633 mila spettatori; 25,8%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 688 mila spettatori; 26,7%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 340 mila spettatori; 25,8%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 057 mila spettatori; 31,4%.

In prima serata su Rai 1 lo spettacolo “Evviva!” ha ottenuto il 14,3% di share e 1 milione 683 mila spettatori.

Su Rai 2, sempre in prime time, il film “Vendicherò mia madre” è stato visto da 731 mila spettatori con il 5,7% di share.

Ottimo seguito per “Sotto lo stesso cielo”, il concertone finale de La Notte della Taranta 2025, in onda su Rai 3, che ha sfiorato l’8% di share (7,9%) e raggiunto 777 mila spettatori.

“Reazione a catena” vince la sfida del preserale con il 23,5% di share e 2 milioni 558 mila spettatori.

Il daytime di Rai 1 parte bene con “Linea Verde estate” al 12,5% di share e 375 mila spettatori e “Tg1-Dialogo” al 16,5% di share (666 mila spettatori).

La seconda parte di “Weekly” registra una media del 18,9% di share e 716 mila spettatori, “Buongiorno benessere estate” segna il 15,1% con 656 mila spettatori, “Linea verde bike” il 15,8% con 828 mila spettatori, “Vista mare” il 17,3% di share con 1 milione 189 mila spettatori e, a seguire, “Linea Verde Sentieri” sale al 18,2% di share e conquista 1 milione 811 mila spettatori.

“Linea blu porti d’Italia” si attesta al 12,3% di share e 1 milione 233 mila spettatori; la prima parte di “A Sua Immagine” raggiunge invece il 10,1% di share con 722 mila spettatori.

Sempre sulla rete ammiraglia, nel pomeriggio “Mediterranea dal mare alla terra”, registra il 9,8% di share e 668 mila spettatori, mentre “Azzurro storie di mare” sale all’11.9 % di share (876 mila spettatori).

Su Rai 2 “Tg2 weekend estate” ottiene il 5,1% di share e 591 mila spettatori, mentre in seconda serata, “Il sabato al novantesimo” si attesta al 7,8% di share e 596 mila spettatori.

Sulla terza rete “Mi Manda Raitre” registra il 5% di share e 247 mila spettatori, “Geo” il 6,5% di share con 506 mila spettatori e “Tg3-Pixel” raggiunge l’11,5% di share e 1 milione 113 mila spettatori.

Bene “I giganti – Valle d’Aosta” con il 6,1% di share (551 mila spettatori), “Operazione San Gennaro” con il 5,3% di share (391 mila spettatoti) e “Presa diretta” con il 5,4% di share e 393 mila spettatori.

“Blob di tutto di più” registra il 4,8% di share con 584 mila spettatori.

