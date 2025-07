RAI * “ASCOLTI TV” – 23/7 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 857 MILA SPETTATORI (27,7%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONE 81 MILA SPETTATORI (31,1%)»

11.20 - giovedì 24 luglio 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a mercoledì 23 luglio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 857 mila spettatori; 27,7%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milione 81 mila spettatori; 31,1%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 77 mila spettatori; 26,5%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 171 mila spettatori; 33,6%

Whoopi Goldberg e la comicità a ritmo di gospel del film “Sister Act – Una svitata in abito da suora”, in prima serata su Rai 1, ottengono il 13% di share e 1 milione 876 mila spettatori.

Su Rai 2, la serie “Rocco Schiavone” segna il 5,8% di share e 836 mila spettatori.

Su Rai 3 “Il caso” con Stefano Nazzi registra il 4,8% di share e 696 mila spettatori.

Rai 1 senza rivali nel preserale con “Reazione a catena” al 25% di share e 3 milioni 35 mila spettatori e, in access prime time, bene “Techetechetè” che totalizza il 17,1% di share e 2 milioni 676 mila spettatori.

Sulla terza rete, nello stesso segmento orario, “Blob di tutto di più” ottiene il 5,3% e 755 mila spettatori.

Bene “Generazione bellezza” con il 5,7% di share e 847 mila spettatori e “Un posto al sole” con l’8,4% di share e 1 milione 334 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 molto bene “Unomattina Estate” che sale al 18,9% e 673 mila spettatori e “Camper” che raggiunge il 17,8% di share e 1 milione 568 mila spettatori.

Nel pomeriggio “L’Estate in diretta” registra il 18,2% di share e 1 milione 446 mila spettatori, mentre in seconda serata il film “Una sirena a Manhattan” è stato visto da 523 mila spettatori e il 7,6% di share.

Nella programmazione mattutina di Rai 2 “La nave dei sogni” ottiene il 4,9% di share e 313 mila spettatori, mentre nel pomeriggio proseguono i grandi ascolti per il Tour de France che dall’11,7% e 932 mila spettatori ottenuti durante la diretta della corsa, sono saliti – per le fasi dell’arrivo di tappa – a 1 milione 266 mila spettatori pari al 16,7% di share.

“Toureplay”, in onda subito dopo, ottiene l’8,4% di share e 639 mila spettatori.

Su Rai 3 l’informazione di “Agorà Estate” segna il 4,5% con 158 mila spettatori, “Quante storie” il 5,6% di share (457 mila).

Sempre bene nel pomeriggio “Tgr – Piazza Affari” all’8% di share e 708 mila spettatori, “Overland 21” al 4,7% di share (355 mila spettatori) e, infine, “Geo Magazine” all’8,7% di share e 702 mila spettatori.

Per le reti specializzate, in prima serata, Rai Sport con l’Europeo di calcio femminile e la partita “Germania-Spagna” fa registrare 449 mila spettatori e il 3,1% di share.

Molto bene l’ascolto dei tempi supplementari con il 4,4% di share e 538 mila telespettatori.

