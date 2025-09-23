RAI * “ASCOLTI TV” – 22/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 86 MILA SPETTATORI (27%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 300 MILA SPETTATORI (29,8%)»

10.58 - martedì 23 settembre 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a lunedì 22 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 2 milioni 86 mila spettatori; 27%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 300 mila spettatori; 29,8%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24:5 milioni 248 mila spettatori; 27,2%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 6 milioni 238 mila spettatori; 32,3%

In prima serata su Rai 1 il film “Tutto a Posto”, della collana “Purché finisca bene”, è stato seguito da 1 milione 848 mila spettatori con l’11,9% di share.

“Boss in incognito” su Rai 2 registra il 6,3% di share e 975 mila spettatori.

Su Rai 3 grande interesse per il ritorno di Massimo Giletti con “Lo stato delle cose” che debutta conquistando un ottimo 6,6% di share e conquista quasi un milione di telespettatori (920 mila).

In seconda serata sulla rete ammiraglia “Cose Nostre” realizza, nella prima parte il 6,9% di share (607 mila spettatori) e il 5,5% di share (286 mila spettatori) nel segmento finale,

mentre su Rai 2 “Il processo al 90°” registra il 6,5% di share e 391 mila spettatori e, su Rai 3, “Tg3 Linea-Notte” il 6,3% di share e 353 mila spettatori.

Nel preserale, con il 20,6% di share e 3 milioni 66 mila spettatori, “Reazione a catena” si aggiudica un’altra vittoria.

In access prime time “Affari Tuoi” si attesta al 21,3% di share con 4 milioni 321 mila spettatori.

Su Rai 3, nello stesso segmento, “Blob di tutto di più” sale al 5,8% di share con 1 milione 26 mila spettatori, “Il Cavallo e la Torre” il 4,8% con 937 mila spettatori, e “Un posto al sole” il 6% con 1 milione 226 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 “Uno Mattina” è al 17,1% con 685 mila spettatori, “Storie Italiane” registra nella prima parte il 17,3% di share e 683 mila spettatori e nella seconda il 17,6% di share e 886 mila spettatori.

“E’ sempre mezzogiorno” ottiene il 16,8% di share e 1 milione 555 mila spettatori.

Nel pomeriggio, “La volta buona short” registra il 12,7% di share con 1 milione 335 mila spettatori e “Il paradiso delle Signore” il 12,8% di share e 1 milione 158 mila spettatori.

“Tutti a scuola”, la cerimonia di apertura dell’anno scolastico presieduta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in onda su Rai 1 ha segnato il 13,1% di share e 1 milione 224 mila telespettatori.

Su Rai 2 “La nave dei sogni” si attesta al 4,9% di share e 350 mila spettatori, “Tg2 _Costume e società” al 6,6% di share e 801 mila spettatori, “Tg2 Medicina 33” al 5% di share e 597 mila spettatori.

Nel pomeriggio “BellaMà” sale dal 4,1% di share (362 mila spettatori) della prima parte al 5,1% di share e 394 mila spettatori nella seconda.

Su Rai 3 “Agora’” registra il 4,4% e 179 mila spettatori, “ReStart” ottiene il 4% di share e 154 mila spettatori, “Elisir” il 5,3% con 278 mila spettatori, “Quante storie” il 4,6% e 500 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Geo” arriva al 9,8% di share con 874 mila spettatori.

