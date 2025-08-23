RAI * “ASCOLTI TV” – 22/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 663 MILA SPETTATORI (26,1%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 836 MILA SPETTATORI (28,8%)»

11.19 - sabato 23 agosto 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a venerdì 22 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro.

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 663 mila spettatori; share 26,1%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 836 mila spettatori; share 28,8%.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 451 mila spettatori; share 25,2%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 258 mila spettatori; share 31,1%.

Con il film “Era ora”, interpretato da Edoardo Leo, Rai 1 vince la prima serata di venerdì 22 agosto con il 13,1% di share e 1 milione 556 mila spettatori.

Su Rai 2, “The Americas” è stato visto da 719 mila spettatori con il 5,3% di share, con l’episodio dedicato alla Patagonia che ha raggiunto il 6,5% di share e 836 mila spettatori.

Su Rai 3, infine, per l’atletica leggera la Diamond League si attesta al 4,7% con 643 mila spettatori, seguita dai Mondiali di ginnastica ritmica al 5,3% di share con 532 mila spettatori.

Nel preserale si aggiudica la fascia “Reazione a catena”, su Rai 1, con il 25,1% di share e 2 milioni 835 mila spettatori.

Nell’access prime time, “Techetechetè”, sulla rete ammiraglia, si attesta al 16,2% di share con 2 milioni 300 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 “Uno Mattina Estate” raggiunge il 18% di share con 683 mila spettatori, “Le cartoline di Camper” il 14,4% con 705 mila, “Camper” il 15,4% con 1 milione 356 mila spettatori, mentre nel pomeriggio “Estate in diretta” guadagna il 16,3% di share con 1 milione 279 mila spettatori.

Su Rai 2, “Eat Parade” ottiene il 6,1% di share con 689 mila spettatori e, per lo sport, i Mondiali di pallavolo femminile con la sfida Italia-Slovacchia raggiungono il 7,9% di share con 619 mila spettatori.

Su Rai 3, “Elisir il meglio di” realizza il 5,4% di share con 203 mila spettatori, “Doc Martin” il 5,7% con 249 mila spettatori, “Il Provinciale” il 5,3% con 444 mila spettatori, “Il mondo con gli occhi di Overland” il 6,4% con 474 mila spettatori e “Geo Magazine” il 7,5% di share con 619 mila spettatori.

