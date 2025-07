RAI * “ASCOLTI TV” – 22/7 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONE 41 MILA SPETTATORI (29,6%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 942 MILA SPETTATORI (28,1%)»

11.10 - mercoledì 23 luglio 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a martedì 22 luglio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 2 milione 41 mila spettatori; 29,6%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 942 mila spettatori; 28,1%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 5 milioni 90 mila spettatori; 31,9%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 588 mila spettatori; 28,7%

Ascolti a livelli record per il calcio femminile che raggiunge, con le azzurre in campo, il secondo miglior risultato di sempre:

la semifinale degli Europei “Italia – l’Inghilterra”, in onda ieri sera – martedì 22 luglio in prime time su Rai 1 – con una media di 4 milioni 77 mila spettatori e il 27,4% di share ha infatti dominato il prime time.

In particolare, il primo tempo ha avuto un seguito di 3 milioni 743 mila spettatori e il 22,8% di share, mentre il secondo ha registrato 4 milioni 412 mila spettatori e il 28,9% di share.

I tempi supplementari, infine, hanno fatto volare l’asticella dello share oltre il 32% (32,3%) e tenuto danti alla tv 4 milioni 4 mila spettatori.

Su Rai 2, sempre in prime time, “Ma …Diamoci del tour!” segna il 3,9% di share e 579 mila spettatori e su Rai 3, “Kilimangiaro on the road” registra il 3,9% e 598 mila spettatori.

Sempre senza rivali “Reazione a catena” che conquista il preserale con il 23,5% di share e 2 milioni 953 mila spettatori.

In access prime time su Rai 3, “Blob” è al 4,3% di share con 621 mila spettatori e, subito dopo, “Generazione bellezza” sale al 4,8% di share e 731 mila spettatori.

“Un posto al sole”, infine, si attesta al 7,4% di share pari a 1 milione 205 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 “Unomattina Estate” è al 16,6% di share con 631 mila spettatori e, a seguire, “Camper in viaggio-Calabria” al 15,5% di share con 888 mila spettatori e “Camper” al 17,2% di share e 1 milione 524 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Estate in diretta” ottiene il 16,4% di share e conquista 1 milione 334 mila spettatori.

Nella notte della rete ammiraglia si segnala invece “Mister felicità” con il 7,8% di share (369 mila spettatori).

Nella programmazione di Rai 2 sempre bene “le rubriche “Tg2 E…State con il meglio” e “Tg2- Medicina 33” che registrano rispettivamente il 6,1% di share (679 mila spettatori) e il 5,7% (628 mila spettatori).

Continuano, nel pomeriggio della seconda rete, i grandi ascolti per il Tour de France che nella diretta della corsa ha registrato l’8,6% di share e 806 mila spettatori che per le fasi finali della corsa sono saliti a 1 milione 430 mila, pari al 17,2% di share.

Ottimo anche “Toureplay” all’11,1% di share (864 mila spettatori).

Su Rai 3 “Agorà Estate” segna il 4,3% di share (161 mila spettatori), “Elisir Estate il meglio di” il 4,4% di share (163 mila spettatori) e “Quante storie” il 4,4% di share e 366 mila spettatori.

Bene “Il provinciale” con il 4,2% di share e 361 mila spettatori e “Overland 21” che registra il 6,8% e 526 mila.

“Geo Magazine”, infine, registra l’8,1% di share e 688 mila spettatori.

