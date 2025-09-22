RAI * “ASCOLTI TV” – 21/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 272 MILA SPETTATORI (29,2%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 997 MILA SPETTATORI (25,7%)»

11.25 - lunedì 22 settembre 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a domenica 21 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 2 milioni 272 mila spettatori; 29,2%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 997 mila spettatori; 25,7%;

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 977 mila spettatori; 29,5%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 280 mila spettatori; 31,3%;

Partenza vincente per la fiction Rai “Balene”.

La nuova serie con Veronica Pivetti e Carla Signoris, in onda ieri, domenica 21 settembre, su Rai 1 ha conquistato la prima serata con 19,4% di share e 2 milioni 781 mila spettatori.

Su Rai 2 Pierluigi Diaco con “BellaMa’ di sera” segna il 2,6% di share con 411 mila telespettatori e, su Rai 3, “Presa diretta” sale al 5,9% di share e sfiora il milione di telespettatori (923 mila).

In seconda serata, sulla rete ammiraglia, “Speciale Tg1” segna il 6,3% di share con 366 mila spettatori, mentre, nella stessa fascia oraria, su Rai 2 “La nuova DS” registra l’8,8% con 752 mila spettatori e, nella notte, “L’altra Ds” il 5,3% di share e 235 mila spettatori.

Su Rai 3 “Un giorno in pretura” realizza il 4,1% di share e 452 mila spettatori.

“Reazione a catena” è sempre leader nel preserale con il 23,2% di share e 3 milioni 329 mila spettatori, mentre nell’access prime time, “Affari tuoi” sale e sfiora il 24% di share (23,9%) e raggiunge 4 milioni 153 mila spettatori.

Nel day time di Rai 1 “Uno mattina in famiglia” è al 21,3% di share con 1 milione 53 mila spettatori, “Check-up” al 15,7% di share e 866 mila spettatori e “A Sua immagine” al 16,4% con 1 milione 52 mila spettatori.

La “Santa Messa” è stata seguita da 1 milione 223 mila spettatori (18,9% di share) e l’”Angelus” da 1 milione 793 mila spettatori (22,5% di share).

“Linea Verde” raggiunge il 21,1% di share e 2 milioni 292 mila spettatori.

Ottimo l’avvio della nuova stagione di “Domenica In” che, per i suoi cinquant’anni, segna nella prima parte il 17,1% di share e 1 milione 831 mila spettatori e nella seconda il 14,6% di share e 1 milione 411 mila spettatori.

Il segmento “I saluti di Mara” registra il 14,3% di share e 1 milione 318 mila spettatori.

Buon esordio anche per nuova stagione di “Da noi…a ruota libera” che segna il 14,3% di share e 1 milione 315 mila spettatori.

Su Rai 2 continuano i grandi ascolti per lo sport: i Mondiali di volley con la partita “Italia – Argentina” sfiorano il 16% di share (15,9% di share) e il milione di telespettatori (939 mila spettatori) e, a seguire, i Campionati mondiali di atletica leggera, dalle 11.33 alle 12.56, registrano il 6,5% (557 mila spettatori) e dalle 13.28 alle 14.39, salgono al 9,4% di share e 1 milione 109 mila spettatori.

Bene anche il Ciclismo, con i campionati del mondo, al 5% di share e 495 mila spettatori.

Sulla terza rete la mattina parte bene con “Mi manda Rai 3” che ottiene dalle 8.37 alle 9.57, il 5,2% di share (279 Mila spettatori) e, dalle 10 alle 10.15, il 4,8% di share e 285 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Newsroom reloaded” registra il 4,6% di share e 475 mila spettatori, mentre “Kilimangiaro on the road” ottiene il 6,8% di share e 635 mila spettatori.

