RAI * “ASCOLTI TV” – 21/7 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 1 MILIONE 767 MILA SPETTATORI (26%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 68 MILA SPETTATORI (30,4%)»

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a lunedì 21 luglio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 1 milione 767 mila spettatori; 26%,

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 68 mila spettatori; 30,4%,

Prima serata 20.30 – 22. 30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 118 mila spettatori; 26,1%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 142 mila spettatori; 32,6%

L’appuntamento in prima serata su Rai 1 con Alberto Angela e “Noos – L’avventura della conoscenza” è stato seguito da 1 milione 787 mila telespettatori, mentre su Rai 2 la seconda stagione della serie “Elsbeth”, in prima visione assoluta, ha totalizzato il 4% di share e 598 mila spettatori.

Sale ancora e raggiunge ascolti a livelli record Manuela Moreno con “Filorosso” che su Rai 3 conquista il 5,3% e 696 mila spettatori.

In seconda serata, sulla rete ammiraglia, “Noos viaggi nella natura” registra il 7,9% di share e 531mila spettatori e, su Rai 3 nella stessa fascia oraria, l’informazione di “Tg3 – Linea notte” raggiunge il 5,1% e 313 mila spettatori.

Rai 1 si conferma leader di preserale con “Reazione a catena” al 24,1% di share e 2 milioni 975 mila spettatori.

Sempre molto apprezzata “Techetechetè Top Ten” che segna il 16,1% di share e 2 milioni 620 mila spettatori.

In access prime time su Rai 3 sempre buoni numeri per “Blob di tutto di più” visto da 692 mila spettatori (4,8% di share) e per “Generazione bellezza” che sale al 5,4% con 837 mila spettatori.

Molto bene “Un posto al sole” all’8,2% di share con 1 milione 357 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, “Uno Mattina Estate” segna il 15,1% di share e 593 mila spettatori,

“Camper in viaggio Calabria” il 15,3% di share e 801 mila spettatori e “Camper” il 17,2% di share e 1 milione 563 mila spettatori.

Nel pomeriggio bene l’“Estate in diretta” che ottiene il 18,2% di share con 1 milione 449 mila spettatori.

Nella mattina di Rai 2 “La nave dei sogni” segna il 4,4% di share e 299 mila spettatori,

mentre nel primo pomeriggio “Tg2 E…State con il meglio” arriva al 5,5% di share (625 mila spettatori) e “Tg2-Medicina 33” al 4,7% di share e 524 mila spettatori.

Su Rai 3 “Agorà Estate” ottiene il 4,2% di share e 165 mila spettatori;

“Quante storie” il 4,7% di share (398 mila spettatori),

“In cammino tra arte e fede” il 4,2% di share e 344 mila spettatori,

“Di là dal fiume e tra gli alberi” il 4% di share (291 mila spettatori),

“Overland 21” l’8% di share (607 mila spettatori) e, infine, “Geo Magazine” si attesta all’8,6% con 733 mila spettatori.

Per le reti specializzate si segnala su Rai Movie il film “Giù la testa” che, in prima serata, ha registrato il 2,3% di share e 317 mila spettatori.

