RAI * “ASCOLTI TV” – 20/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 950 MILA SPETTATORI (27,6%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 820 MILA SPETTATORI (25,7%)»

11.13 - domenica 21 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a sabato 20 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 950 mila spettatori; 27,6%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 820 mila spettatori; 25,7%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 385 mila spettatori; 29,3%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 265 mila spettatori; 28,5%

Successo di ascolti, su Rai 1, per “Pino è – Il viaggio del musicante”, con Carlo Conti e Fiorella Mannoia, che conquista la prima serata con uno share del 18,6% e 2 milioni 299 mila spettatori.

Molto bene, nella prima serata di Rai 2, “Un omicidio per due”, visto 964 mila spettatori e uno share del 7%, mentre su Rai 3 Il debutto della nuova stagione di “Sapiens – Un solo pianeta” con Mario Tozzi si attesta al 4% di share e 500 mila telespettatori.

Rete ammiraglia sempre al comando nel preserale con “Reazione a catena” con il 25% di share e 2 milioni 948 mila spettatori, mentre in access prime time “Affari tuoi” sale al 23,3% di share con 3 milioni 610 mila spettatori.

Bene in seconda serata “Aspettando ballando con le stelle” che ottiene il 13,7% di share e 679 mila spettatori, mentre su Rai 2, nello stesso segmento orario, “Il sabato al 90°” registra il 5,8% di share e 510 mila spettatori e su Rai 3 “Tg3-Mondo” il 4,2% di share e 312 mila spettatori.

Per il daytime di Rai 1 “Uno mattina in famiglia” arriva al 19,3% di share e sfiora il milione di telespettatori (931 mila), “Buongiorno benessere” registra il 15,9% di share con 707 mila spettatori, “Linea Blu Discovery” il 17% (904 mila spettatori), “Vista mare” il 17,1% di share e 1 milione 195 mila spettatori.

Grandi ascolti per “Linea Verde Italia” che sale al 18,5% di share e raggiunge 1 milione 941 mila spettatori.

Nel primo pomeriggio “Linea Blu porti d’Italia” ottiene il 10,5% di share e 1 milione 210 mila spettatori.

In evidenza, nel pomeriggio, l’ottimo debutto della nuova stagione di “Ciao maschio” che nella prima parte segna il 10,7% di share e 842 mila spettatori per salire, nella seconda parte, all’11,8% di share e a quasi un milione di telespettatori (959 mila).

Su Rai 2 in evidenza lo sport con i “Campionati Mondiali di Atletica Leggera” che salgono all’11,5% di share pari a 1 milione 324 mila spettatori.

Bene, nel pomeriggio, “Storie al Bivio weekend” con il 5% di share con 430 mila spettatori.

Sulla terza rete “Mi manda Raitre” segna nella prima puntata il 6,7% di share (314 mila spettatori) e nella seconda il 7,3% di share (301 mila spettatori), la rubrica della Tg3 “Pixel” ottiene il 7,2% di share e 809 mila spettatori e “Presa diretta” il 4,2% di share con 337 mila spettatori.

Infine, “La confessione” arriva al 4,4% di share con 673 mila spettatori.

