RAI * “ASCOLTI TV” – 20/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 1 MILIONE 926 MILA SPETTATORI (28,1%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 922 MILA SPETTATORI (28%)»

11.25 - giovedì 21 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a mercoledì 20 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 1 milione 926 mila spettatori, share 28,1%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 922 mila spettatori, share 28%.

Prima serata 20.30 – 22. 30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 672 mila spettatori, share 24,9%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 611 mila spettatori, share 31,3%;

La Rai – nel pomeriggio di ieri- ha seguito i funerali di Pippo Baudo nella sua Militello in Val di Catania, accompagnandolo con una lunga diretta del Tg1 che è stata vista da 2 milioni 202 mila spettatori, pari al 25,7% di share.

Un omaggio a Baudo era previsto anche in prima serata su Rai 1 con “Ho fatto 13!”, il racconto dei suoi Festival di Sanremo, che ha raccolto 1 milione 683 mila spettatori con il 13,7% di share.

Su Rai 2, invece, “Rocco Schiavone” ottiene quasi 1 milione di spettatori (912 mila) con il 6,6% di share, mentre su Rai 3 il Meeting di Losanna della Diamond League di atletica leggera si attesta al 4,4% con 659 mila spettatori.

Su Rai 1, “Reazione a catena” si conferma leader del preserale con il 24,9% di share e 3 milioni 221 mila spettatori, mentre in access prime time “Techetechetè” ottiene il 16% di share con 2 milioni 501 mila spettatori.

Nel daytime della rete ammiraglia, “Unomattina estate” raggiunge il 18,4% con 776 mila spettatori,

“Le cartoline di Camper” il 18,1% con 1 milione 14 mila spettatori,

“Camper” il 16,3% con 1 milione 528 mila spettatori e, nel pomeriggio, “Estate in diretta” il 14,1% con 1 milione 380 mila spettatori.

Su Rai 2 la rubrica del Tg2 “E…state con il meglio” ottiene il 6,2% di share con 724 mila spettatori, mentre su Rai 3 “Quante Storie” registra il 4,8% di share con 413 mila spettatori.

Bene l’informazione regionale con l’edizione delle 14 della Tgr seguita da 2 milioni 48 mila spettatori con il 18,3% di share.

Nel pomeriggio, “Il mondo con gli occhi di Mirko” raggiunge il 5,7% di share con 493 mila spettatori mentre per “Geo magazine” si registrano sempre ottimi ascolti, con il 9% di share e 828 mila spettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)