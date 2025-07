RAI * “ASCOLTI TV” – 20/7 – INTERA GIORNATA: «NELLA COMPARAZIONE A PARI PERIMETRO, CONQUISTANO LE 24 ORE CON 1 MILIONE 878 MILA SPETTATORI (27,1%) / SPETTATORI ()»

10.28 - lunedì 21 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ottima chiusura per “Facci ridere”, ultima puntata dello show comico condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli, in onda ieri in prima serata su Rai 2, saluta il pubblico sfiorando il 6% di share (5,9%) pari a 720 mila spettatori.

Sempre bene nella tarda mattinata della rete ammiraglia “Linea verde” con il 23,6% di share e 2 milione 517 mila spettatori, mentre su Rai 3 spiccano gli appuntamenti informativi della Tgr con l’edizione delle 14 al 16,4% di share e un seguito di 1 milione 852 mila spettatori e quella delle 19.37 al 14,7% di share e 1 milione 673 mila spettatori.

Per lo sport su Rai 2 in evidenza l’appuntamento con il Tour del France che dal 10,1% di share (975 mila spettatori) ottenuti per la diretta della corsa, sono saliti a 1 milione 453 mila spettatori e al 16,5% di share per l’arrivo.

Le reti Rai, nella comparazione a pari perimetro, conquistano le 24 ore con 1 milione 878 mila spettatori e il 27,1% di share.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)