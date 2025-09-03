RAI * “ASCOLTI TV” – 2/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 1 MILIONE 865 MILA SPETTATORI (26,3%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 39 MILA SPETTATORI (28,8%)»

11.37 - mercoledì 3 settembre 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a martedì 2 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00.

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 1 milione 865 mila spettatori, share 26,3%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 39 mila spettatori, share 28,8%.

Prima serata 20.30 – 22.30.

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 999 mila spettatori, share 28,3%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 214 mila spettatori, share 29,5%.

“La ragazza della palude” – programmata nella prima serata di ieri, martedì 2 settembre, su Rai 1 – è stata vista da 2 milioni 200 mila spettatori con il 15% di share.

Su Rai 2, la sofferta vittoria dell’Italia sulla Spagna agli Europei maschili di basket ha attirato 1 milione 76 mila spettatori con il 6,1% di share (raggiungendo punte del 7,5% con 1 milione 265 mila spettatori nel secondo tempo), mentre su Rai 3 “Finale a sorpresa” ottiene il 2,2% di share con 343 mila spettatori.

Nel preserale, si afferma ancora una volta nella fascia “Reazione a catena” al 23% di share con 3 milioni 130 mila spettatori, mentre, nell’access prime time, il ritorno di Stefano De Martino con “Affari tuoi” si aggiudica la sfida diretta con “La Ruota della Fortuna”: nel periodo di sovrapposizione tra le due trasmissioni, infatti, tra le 20.41 e le 21.25, l’ascolto di “Affari Tuoi” è stato di 4 milioni e 237 mila spettatori con il 22,7% di share, mentre sono stati 3 milioni e 984 mila, con uno share del 21,2%, quelli che hanno seguito il programma concorrente.

Nello stesso segmento, su Rai 3, “Blob di tutto di più” ottiene il 4,5% con 734 mila spettatori, seguito da “Viaggio In Italia” al 4,6% con 800 mila spettatori e dalla soap “Un posto al sole” al 6,5% con 1 milione 235 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, “Unomattina estate” ottiene il 16,5% con 704 mila spettatori, “Camper in viaggio Liguria” il 14,3% con 805 mila spettatori, “Camper” il 15,4% con 1 milione 412 mila spettatori e, nel pomeriggio, il “Paradiso delle Signore” registra il 10,4% con 736 mila spettatori ed “Estate in diretta” il 17,3% con 1 milione 333 mila spettatori.

Su Rai 2, la rubrica “Tg2-E…state con” è stata vista da 758 mila spettatori con il 6,5% di share, mentre su Rai 3 “Agorà” ha registrato il 4,1% di share con 172 mila spettatori, “Quante Storie” il 4,9% con 453 mila spettatori, “Il Provinciale” il 4,9% con 387 mila spettatori, “Di là dal fiume e tra gli alberi” il 5,2% con 365 mila, “Il mondo con gli occhi di Overland” il 6,4% con 456 mila spettatori e “Geo magazine” l’8,6% di share con 706 mila spettatori.

Per l’informazione, bene il Tg1 delle 20.00 che raggiunge il 23,6% di share con 3 milioni 825 mila spettatori.

