RAI * “ASCOLTI TV” – 19/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 1 MILIONE 964 MILA SPETTATORI (27,5%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 999 MILA SPETTATORI (28%)»

11.13 - sabato 20 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a venerdì 19 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro.

Intera giornata 2.00 – 26.00:

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 1 milione 964 mila spettatori; share 27,5%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 999 mila spettatori; share 28%.

Prima serata 20.30 – 22.30:

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 579 mila spettatori; share 26,8%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 341 mila spettatori; share 31,2%.

Vince la musica di “Suzuki Jukebox – La notte delle Hit”: la serata conclusiva dello spettacolo condotto da Antonella Clerici, in onda ieri – venerdì 19 settembre- in prima serata su Rai 1, ha conquistato la fascia oraria con il 15,9% di share e 2 milioni 153 mila telespettatori.

Su Rai 2 la prima visione del film “Race for Glory” ha registrato il 4,1% di share e 622 mila spettatori, mentre su Rai 3 la miniserie “Kabul” ha segnato il 2,3% di share e 363 mila spettatori.

Nel preserale, Rai 1 è leader con “Reazione a catena” al 26% di share e 3 milioni 467 mila spettatori, mentre in access prime time “Affari tuoi” si attesta al 21,5% di share con un pubblico di 3 milioni 807 mila spettatori.

In seconda serata bene “Tv7” al 7,4% di share e 383 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 molto bene “Uno Mattina” che sale al 20,4% di share con 732 mila spettatori, “Storie italiane” che registra nella prima parte il 19% di share (683 mila spettatori) e nella seconda il 16,8% (766 mila spettatori).

“È sempre mezzogiorno!” è stato visto da 1 milione 464 mila spettatori con il 16,8% di share.

La seconda parte de “La volta buona” si attesta al 16,2% di share e 1 milione 336 mila spettatori e, subito dopo,

“Il paradiso delle signore” sfiora il 15% (14,9% di share) con 1 milione 184 mila spettatori.

Sempre bene “La vita in diretta” che ottiene il 20,7% di share e 1 milione 586 mila spettatori.

Su Rai 2 la musica e l’intrattenimento di “Radio2 social Club” ottiene il 4% di share (139 mila spettatori), “La nave dei sogni” il 4,6% di share (304 mila spettatori).

Nel pomeriggio “Bellama’” registra il 4,2% (343 mila spettatori) nella prima parte e il 4,8% di share (355 mila spettatori) nella seconda.

Su Rai 2 sempre bene lo sport con i Campionati di Atletica Leggera al 9,3 % share e 990 mila spettatori.

Su Rai 3 bene “Agorà” che sale al 5,1% di share e 190 mila spettatori, “Agorà Extra” al 4,8% di share (160 mila spettatori), “Restart” al 4,6% di share (156 mila spettatori) e “Elisir” al 4,8% di share (225 mila spettatori).

“Quante storie” registra il 4,2% di share e 428 mila spettatori.

Nel pomeriggio, “Tgr-Puliamo il mondo” segna il 4,1% di share e 404 mila spettatori.

“Geo” ottiene il 7,6% con 581 mila spettatori, “Blob” il 5% di share (771 mila spettatori), “Il cavallo e la torre” il 4,6% di share e 778 mila spettatori e, infine,

“Un posto al sole” il 7,1% di share e 1 milione 261 mila spettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)