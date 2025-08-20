RAI * “ASCOLTI TV” – 19/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 1 MILIONE 674 MILA SPETTATORI (25,7%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 849 MILA SPETTATORI (28,4%)»

11.10 - mercoledì 20 agosto 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a martedì 19 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 1 milione 674 mila spettatori, share 25,7%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 849 mila spettatori, share 28,4%.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni e 207 mila spettatori, share 22,6%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 538 mila spettatori, share 32%;

La prima serata di Rai 1 prevedeva, ieri sera, la messa in onda di due film per la tv del miniciclo intitolato “Amore sul Danubio” e ha ottenuto una media del 9,6% di share con 927 mila spettatori.

Nella stessa fascia oraria, su Rai 2, il ritorno in prima visione assoluta della serie action “Squadra Speciale Cobra 11” con due nuovi episodi, è stato seguito in media dal 5,2% di share con 522 mila spettatori.

Su Rai 3 il film “Restiamo amici” ha ottenuto 581 mila spettatori con il 4,4% di share.

Su Rai 1, “Reazione a catena” si conferma vincente nel preserale con il 25,1% di share e 3 milioni 39 mila spettatori mentre, in access prime time, “Techetechetè” ottiene il 16,1% con 2 milioni 399 mila spettatori.

Su Rai 2 l’episodio della serie “N.C.I.S-Unità anticrimine” registra il 4,3% di share con 576 mila spettatori.

Su Rai 3 “Blob di tutto di più” al 3,9% con 543 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, “Unomattina estate” ottiene il 18,4% con 754 mila spettatori, “Le cartoline di Camper” il 16,1% con 875 mila spettatori, “Camper” al 15,4% con 1 milione 405 mila spettatori e, nel pomeriggio, “Estate in diretta” al 17,2% con 1 milione 396 mila spettatori.

Su Rai 2 la rubrica del Tg2 “E…state con il meglio” ottiene il 6% di share con 694 mila spettatori e “Medicina 33” il 4,3 % di share con 475 mila spettatori.

“Tg2 Post” segna 519 mila spettatori con il 3,5% di share.

Su Rai 3 “Quante Storie” registra il 5,1% di share con 426 mila spettatori.

Bene l’informazione regionale con la Tgr delle 14 seguita da 2 milioni 80 mila spettatori e il 19,5% di share.

Nel pomeriggio “Il provinciale” ottiene il 5,4% di share e 435 mila spettatori, “Il mondo con gli occhi di Mirko” raggiunge il 6,9% di share con 503 mila spettatori, sempre ottimi ascolti per “Geo magazine” all’8% e 692 mila spettatori.

Da segnalare su Rai Premium, l’episodio de “Il giovane Montalbano” che alle 21.21 ha ottenuto il 4,3% di share con 545 mila spettatori.

