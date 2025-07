RAI * “ASCOLTI TV” – 19/07 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 27%; 1 MILIONE 729 MILA SPETTATORI (27%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 25,7%; 1 MILIONE 645 MILA SPETTATORI (25,7%)»

11.10 - domenica 20 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a sabato 19 luglio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 27%; 1 milione 729 mila spettatori.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 25,7%; 1 milione 645 mila spettatori.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 25,4%; 3 milioni 74 mila spettatori.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 30,7%; 3 milioni 711 mila spettatori.

Sono stati 1 milione 630 mila gli spettatori che ieri sera, sabato 12 luglio, hanno seguito la replica di “Dalla strada al palco” in prima serata su Rai 1, che ha totalizzato il 16% di share, aggiudicandosi la prima serata.

Su Rai 2, invece, il film “Notte di bugie” ha registrato il 6,2% di share con 714 mila spettatori, mentre la docuserie “I ragazzi delle scorte”, in onda su Rai 3, ha ottenuto il 2,6% con 319 mila spettatori.

In seconda serata, in onda su Rai 1 in occasione del 33esimo anniversario della strage di via D’Amelio, il docufilm «Falcone e Borsellino. Il fuoco della memoria» ha fatto segnare l’8,8% di share con 397 mila spettatori.

Su Rai 2, nella stessa fascia oraria, “Dark lines – Delitti a matita” è arrivato al 3,4% con 283 mila spettatori mentre “Felicità” di Micaela Ramazzotti, in seconda serata su Rai 3, ha registrato il 2,8% di share con 172 mila spettatori.

Sempre bene il preserale e l’access prime time di Rai 1, con “Reazione a catena weekend” che si attesta al 23,5% con 2 milioni 568 mila spettatori e “Techeteche Top Ten” al 17,7% con 2 milioni 180 mila spettatori.

Nella stessa fascia su Rai 3 “Blob” registra il 4,5% con 539 mila spettatori e “Sapiens” il 3,1% con 385 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 si segnalano: “Weekly” al 18,3% con 694 mila spettatori; “Buongiorno benessere estate” al 15,4% con 663 mila spettatori, “Linea verde bike” al 16,3% con 888 mila spettatori; “Linea verde sentieri” al 17,2% con 1 milione 170 mila spettatori; “Linea verde sentieri” raggiunge il 19,9% con 2 milioni 10 mila spettatori; “Linea blu porti d’Italia” stabile all’11,4% con 1 milione 226 mila spettatori; “Passaggio a nord ovest” al 9,7% con 899 mila spettatori; “A sua immagine” che, nella seconda parte, sale al 10,1% di share con 821 mila spettatori (prima parte); “Dolce vita” al 10,2% con 767 mila spettatori; “Azzurro storie di mare” sale al 13,1% con 1 milione 46 mila spettatori.

Continua il grande seguito, su Rai 2, per lo sport, prima con i successi anche italiani dei Mondiali di nuoto – terza medaglia d’argento nel fondo per Ginevra Taddeucci – che segnano il 5,6% di share e 673 mila spettatori e, a seguire, con la quattordicesima tappa del Tour de France che tocca il dato più alto di questa edizione: il 20,2% di share con 1 milione 634 mila spettatori.

A seguire, “Toureplay” ottiene l’8,5% con 633 mila spettatori.

Nella mattina di Rai 3 l’approfondimento di “Mi manda Rai3” ottiene il 4,1% con 206 mila spettatori, mentre – nel pomeriggio – la commedia “La seconda volta non si scorda mai” è stata vista da 517 mila spettatori al 5,9% di share e, successivamente, “Presa diretta” al 5,9% di share e 464 mila spettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)