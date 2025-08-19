RAI * “ASCOLTI TV” – 18/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 1 MILIONE 723 MILA SPETTATORI (25,7%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 826 MILA SPETTATORI (27,2%)»

10.58 - martedì 19 agosto 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a lunedì 18 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 1 milione 723 mila spettatori; 25,7%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 826 mila spettatori; 27,2%.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 513 mila spettatori; 23,5%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 388 mila spettatori; 29,3%.

La prima serata di Rai 1, caratterizzata dalla messa in onda del film “La bambina che non voleva cantare”, dedicato a Nada, ha conquistato il prime time con 1 milione 486 mila spettatori e share al 12%.

Su Rai 2 invece la serie “Elsbeth”, in prima visione assoluta, ha ottenuto la media del 6,2% di share con 730 mila spettatori, mentre su Rai 3 “Il Gattopardo” ha registrato il 3,9% di share con 434 mila spettatori.

L’informazione dedicata al vertice di Washington ha ottenuto su Rai 1 con “Speciale Tg1” delle 23.27 l’8,8% di share con 703 mila spettatori e su Rai 2 con “Tg2 Post” il 4% con 642 mila spettatori.

Nel preserale di Rai 1 continua la leadership di “Reazione a catena” che ottiene il 23,1% di share e conquista 2 milioni 862 mila spettatori, mentre in access prime time “Techetechetè” realizza il 15,8% di share con 2 milioni 510 mila spettatori.

Nel day time della rete ammiraglia “Unomattina estate” tocca il 20% di share con 824 mila spettatori, “Le cartoline di Camper” il 17,4% di share con 897 mila spettatori, “Camper” il 15,9% di share con 1 milione 429 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Estate in diretta” arriva al 17,3% di share con 1 milione 416 mila spettatori.

Su Rai 2 si segnalano le rubriche “Tg2-E…state con il meglio” al 6,5% con 762 mila spettatori e “Tg2-Medicina 33” con il 4,2% e 488 mila spettatori.

Su Rai 3 “Agorà Estate” ottiene il 4,1% di share con 171 mila spettatori, “Di là dal fiume e tra gli alberi” il 3,4% di share e 258 mila spettatori; “Il mondo con gli occhi di Overland” il 6,2% di share e 468 mila spettatori e “Geo Magazine” con l’8,2% di share e 714 mila spettatori.

In access prime time “Blob di tutto di più” registra il 4% di share e 562 mila spettatori; “Viaggio in Italia” il 3,7% di share con 554 mila spettatori.

