RAI * “ASCOLTI TV” – 18/7 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 797 MILA SPETTATORI (27,9%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 889 MILA SPETTATORI (29,3%)»

11.25 - sabato 19 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a venerdì 18 luglio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro.

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 797 mila spettatori; share 27,9%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 889 mila spettatori; share 29,3%.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 826 mila spettatori; share 27,4%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 239 mila spettatori; share 30,4%.

Il concerto evento su Rai 1 per festeggiare i 70 anni di Fiorella Mannoia – “Semplicemente Fiorella” – si aggiudica la prima serata con il 17,8% di share e 2 milioni 057 mila spettatori.

Nella stessa fascia oraria, su Rai 2, “The Americas” ottiene il 5% di share con 652 mila spettatori.

Sempre in prima serata, su Rai 3 la commedia italiana “Questione di Karma” è stata seguita da 691 mila spettatori con uno share del 5,3%.

Gli ascolti del preserale e access prime time restano solidi con “Reazione a catena – L’intesa” al 21,2% di share e 1 milione 985 mila spettatori che salgono a 2 milioni e 729 mila spettatori con il 24,1% di share per “Reazione a Catena” e “Techetechetè Top ten” al 15,8% di share con 2 milioni 283 mila spettatori.

Nel day time di Rai 1 si segnala “Uno Mattina Estate” con il 16,7 % di share e 619 mila spettatori.

Buoni ascolti anche per la puntata dedicata alla Basilicata di “Camper in viaggio”, 14,4% di share e 702 mila spettatori e “Camper”, share al 17 % con 1 milione e 433 mila spettatori.

Il pomeriggio di Rai 1 ottiene buoni ascolti con l’“Estate in diretta” al 17,6% di share e 1 milione 428 mila spettatori.

Ottimi risultati anche per la giornata sportiva di Rai 2 con Il ciclismo e il “Tour de France” seguito da un milione 150 mila spettatori che conquista il 14,8% di share.

Bene anche dopo la diretta del Tour il programma “Toureplay” con share 8,3% e 642 mila spettatori.

Per il day time di Rai 3 si segnala l’approfondimento del mattino “Agorà estate” con il 4% di share e 149 mila spettatori, seguito da “Elisir estate” al 3% di share con 109 mila spettatori.

Overland 21 ottiene il 5,5% di share e 426 mila spettatori e “Geo Magazine” è stato seguito da 723 mila spettatori con l’8,6% di share.

Bene anche nel preserale “Generazione Bellezza” a Napoli con il 5,5% di share e 759 mila spettatori; sempre ottimo “Un posto al sole” con l’8,8% di share e 1 milione 273 mila spettatori.

