RAI * “ASCOLTI TV” – 18/09 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 2 MILIONI 135 MILA SPETTATORI (28,9%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 55 MILA SPETTATORI (27,8%)»

11.21 - venerdì 19 settembre 2025

Ascolti tv di giovedì 18 settembre.

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a giovedì 18 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 2 milioni 135 mila spettatori; 28,9%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 55 mila spettatori; 27,8%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 5 milioni 63 mila spettatori; 27,1%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 494 mila spettatori; 29,4%

La rete ammiraglia domina la prima serata con “Suzuki Jukebox – La notte delle hit” che conquista la fascia oraria con 2 milioni 517 mila spettatori e il 17,9% di share.

Molto bene Milo Infante con “Ore 14 Sera” che su Rai 2 registra il 5,5% di share e 688 mila spettatori.

Su Rai 3 il film “Per tutta la vita” si attesta al 3,6% di share e 628 mila spettatori.

In seconda serata su Rai 1 “Porta a Porta” registra il 9,4% di share e 409 mila spettatori, mentre su Rai 2 – nello stesso segmento orario- “Pet anatomy” raggiunge il 5,8% di share (259 mila spettatori).

Ancora una giornata di grandi ascolti per “Reazione a catena” che mantiene salda la leadership del preserale con un netto del 24,6% di share e 3 milioni 555 mila spettatori.

In access prime time, “Affari Tuoi” è al 20,1% di share con 3 milioni 941 mila spettatori.

Nella stessa fascia su Rai 3 “Blob di tutto di Più” ottiene il 5,5% di share con 909 mila spettatori, “Il cavallo e la torre” il 5,2% di share e 951 spettatori e “Un posto al sole” il 6,7% di share e 1 milione 304 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, per l’informazione, in evidenza “Uno mattina news” con il 16,8% di share e 607 mila spettatori.

“Uno Mattina” ottiene il 16,3% con 601 mila spettatori, “Storie Italiane”, nella seconda parte arriva al 15,3% di share con 658 mila spettatori.

Antonella Clerici con “E’ sempre mezzogiorno” realizza il 16,2% di share e 1 milione 416 mila spettatori.

Nel pomeriggio la seconda parte de “La volta Buona” sale e raggiunge il 15,5% con 1 milione 332 mila spettatori e, a seguire, “Il paradiso delle Signore” ottiene il 15% di share con 1 milione 268 mila spettatori.

Benissimo “La Vita in Diretta” al 20,8% e 1 milione 650 mila spettatori.

Su Rai 2 per lo sport i Campionati di atletica leggera sono stati seguiti da 949 mila spettatori con uno share dell’8,9%, mentre l’appuntamento con i Campionati del mondo di Pallavolo hanno ottenuto il 10,4% di share e 878 mila spettatori.

Su Rai 3 al mattino “Agorà’” registra il 5,2% e 198 mila spettatori, “Agorà Extra” il 4,9% di share e 164 mila spettatori, “Restart” sale al 5,1% di share e 175 mila spettatori.

Molto bene “Elisir” che raggiunge il 7% di share e 314 mila spettatori, “Quante storie” è al 4,3% e 444 mila spettatori e, infine, “Aspettando…Geo” è al 5,7% di share e 425 mila spettatori, mentre “Geo” tocca il 9% di share e 734 mila spettatori.

